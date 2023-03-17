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傳鴻海印度設廠 首次代工AirPods

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士表示，鴻海將投資額逾2億美元，在印度設立蘋果AirPods耳機組裝廠。（美聯社）
知情人士表示，鴻海將投資額逾2億美元，在印度設立蘋果AirPods耳機組裝廠。（美聯社）

路透引述知情人士報導，台灣鴻海集團將在印度設立蘋果AirPods耳機組裝廠，投資金額逾2億美元，將是鴻海集團首次代工AirPods，也是蘋果公司把中國大陸的產品線持續移至印度的計畫一環。

知情人士透露，應蘋果要求，鴻海集團旗下的鴻騰精密，今年下半年將在印度南部的泰倫迦納邦（Telangana）建廠，最快2024年底可量產。

路透指出，這會是鴻海集團首次代工AirPods，目前該產品主要是由立訊精密等大陸供應商生產。鴻海集團搶食AirPods訂單後，對立訊及歌爾兩家競爭同業會造成多大影響，尚不得而知。

知情人士表示，儘管在印度生產AirPods的毛利相對較低，但鴻海集團內部經過幾個月的討論後，還是決定前進印度，主要「是為了要與客戶保持黏著度，這樣我們更有可能獲得他們新產品的訂單」。

鴻海集團對上述消息拒絕發表評論，蘋果暫未立即回應，立訊和歌爾則未及時回應路透的置評請求。

之前就有分析師表示，鴻海集團可能會在印度成立AirPods的新組裝廠，但未提及投資額及生產時間表等細節。知名分析師郭明錤在1月預測，鴻海集團子公司鴻騰精密將成為AirPods新組裝廠商，取代大陸供應商歌爾。

歌爾去年11月公告，收到境外某大客戶通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品，本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過人民幣33億元（約4.78億美元），分析師當時認為是AirPods Pro 2產品。

目前，蘋果的全球供應商中至少有三家在印度組裝iPhone手機，包括鴻海集團、和碩在泰米爾納都邦（Tamil Nadu），緯創在卡納塔克邦。

iPhone全球產量的70%出自鴻海集團，高階機種多在鄭州生產。印度貿易部長1月曾說，希望iPhone在印度的產量比率從目前的5%~7%提高到25%。

美中貿易戰以來，蘋果一直企圖分散在大陸的生產線，尤其過去三年中國大陸的嚴格防疫封控，更加速其生產線外移。

鴻海 印度 蘋果

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