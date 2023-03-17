官方出手 中企發GDR暫停 寧德時代赴瑞士籌資50億美元喊卡

傳中國證監會暫緩審批全球存託憑證新申請。（路透）

彭博引述知情人士說法，中國證券 監管機構暫緩審批全球存託憑證（GDR）的新申請。路透報導，全球最大的電池中企寧德時代，原本準備於瑞士證交所發行GDR（全球存託憑證），無奈傳出原本可籌措50億美元以上的這項釋股計畫，似乎被中國監管單位給壓下。

中國國家主席習近平曾在兩會 表示，對寧德時代能有目前的全球領先地位，感受是既高興又擔憂。

繼2022年可以開始在瑞士發行GDR之後，已有11家中企掛牌，共籌得36.6億美元。外國投資 者通常可用九成價格買進GDR，成交後120天，可依比例自由轉換成A股。中國股市因流動性佳，持有的投資人反而更能輕易脫手。

當執行GDR時，資金會從中國境內移往境外，中國外匯存底也會被侵蝕掉。一般來說，GDR發行者會將海外籌到的資金，就直接在境外用掉，不太會再匯回中國，中國官方不太樂見到這種大型的GDR發行計畫。

知情人士表示，暫停審批的部分原因，是擔心GDR發行的相當大部分，被中國投資者認購，他們隨後會將這些證券轉換成境內股份，利用兩者存在的價差獲利。

在歐洲發行的GDR主要在蘇黎世掛牌，交易價格往往低於境內股價。這些證券在發行後120天，就可以與中國的A股兌換。

中國證監會2月曾表示，考慮為GDR發行制定新規則，但尚未披露細節，也沒有透露進度。知情人士指出，證監會正在權衡由哪個機構負責發行審批，以及是否要對參與的投資者進行額外的甄別。

決策者擔心的是，鑑於將有一波GDR發行交易，如果投資者隨後轉換成A股，可能給境內股市造成較大壓力。知情人士指出，相關事項還在考慮中，中國證監會也可能決定取消暫緩審批的做法。