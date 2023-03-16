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青年失業暴增 中公務員職缺搶破頭 招20萬來770萬人

編譯易起宇／綜合外電
中國青年失業率高，今年報考公務員考試人數達到破紀錄的770萬人。 （路透）
中國青年失業率高，今年報考公務員考試人數達到破紀錄的770萬人。 （路透）

青年失業人口激增，中國今年報考公務員人數突破歷來紀錄。據CNBC分析中國官媒報導，今年申請報考公務員考試的人數高達770萬人，希望爭取逾20萬個國家級和省級的政府職務。

近年來，中國經濟已不像過去數十年飛快成長。公務員在中國通常被視為穩定且有威望的工作。中國公務員的薪酬稱不上優渥，但通常保證終身職和高社會地位，享有佳節獎金、更好的醫療保險，以及更高的退休金配額等福利待遇，且不需要從個人薪資中提撥退休金。

中國官媒報導的最新數據顯示，中國公務員2012年的平均年薪為人民幣48,608元（6,979美元）。國家主席習近平2015年的年薪則為人民幣136,620元。

若和一般民眾作粗略比較，根據政府數據，中國都會區居民2022年的平均年薪為人民幣20,590元，但中國不同地區和不同工作類型的薪酬差異很大。

儘管中國的人口和勞動力長期預測是下滑，但中國近年來的大學畢業生人數卻已攀至紀錄新高。

中國新任總理李強13日在上任後首場記者會表示，今年畢業生共1,158萬人，對就業造成一定壓力。政府下一步要廣開就業渠道，幫助年輕人通過勞動與奮鬥，實現更好的人生價值。

退休金 就業 醫療保險

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