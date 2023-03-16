中國哪吒等五家車企 承諾降價退差價

中國汽車 大降價意外造成消費者觀望，擔心買車後還會再降。哪吒汽車15日宣布，即日起，通過哪吒汽車官方管道訂購哪吒系列車型，自訂購日（含）起90天內，如果所購具體版型的官方售價有降價情形，將主動補還差價。這是中國第五家宣布退差價的業者，此前，理想、騰勢、領克、零跑汽車都已宣布類似的保價政策。

澎湃新聞報導，降價潮已席捲中國車市，據統計，已有超過40個汽車品牌捲入這場價格戰，包括比亞迪、大眾、長安、豐田 、賓士、寶馬等在內的傳統主流品牌，以及零跑、問界等造車新勢力。

鋪天蓋地的降價資訊觸發消費者的觀望心態，不少消費者預期隨著價格戰升溫，還能等來車企更大幅度的降價。為緩解消費者的觀望情緒，不少車企又紛紛推出「保價政策」。

理想汽車最早推出保價政策，從3月11日到31日，自定購日起90天內，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。相關銷售人員表示，目前L7、L8、L9均可享受這一政策，主要是為了向消費者明確理想汽車確定不會降價。

隨後，騰勢、領克、零跑、哪吒紛紛跟進，不過有意思的是，雖然都是「保價政策」，但各家所保的範圍並不相同。理想汽車、騰勢汽車、哪吒汽車表示若官方售價有降價情形則主動補還差價，而領克汽車和零跑汽車則表示，若官方售價或官方優惠權益調整，均將主動補還差價。

上述車企直接宣布為期90天的保價政策，蔚來汽車則重申其不降價的定價策略。

蔚來銷售運營助理副總裁浦洋14日表示，蔚來不會通過ET5各種車型的減配或者減權益來參與降價，相信這波降價潮來得凶猛，退卻也快，降價潮是發展的必然，當電動車 和燃油車充分競爭的時候必然會出現。今年開年乘用車市場下滑，新能源市場仍在增長，燃油車自然要通過降價來獲取市場，這次降價某種程度上來講可能是一次催化劑，推動「油轉電」。

理想汽車CEO李想表示，由於需求遠不如預期，碳酸鋰無論如何都要大幅降價，車企降價並不會增加自己的銷量，而只會降低競爭對手的銷量。

瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻在其最新報告中提到，過去一周，有關行業價格戰的新聞導致車企股價下跌10%-20%，雖然在推出地方補貼的省份，汽車銷售可能得到短期提振，但其他省份的潛在購車人可能選擇等待他們當地的補貼，因而可能推遲需求，而非拉高需求，雖然由於鋰價下跌，電動汽車的成本不久可能有一定下滑，但燃油車和傳統外資品牌可能面臨結構性挑戰。