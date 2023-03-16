中1-2月經濟回溫 投資超市場預期

中國全國兩會 剛落幕，官方就發布經濟現暖意的好消息，包括今年1至2月消費回溫，出現去年第4季以來首次年比正成長。另，受基建和製造業投資 穩健增長、房地產投資降幅收窄帶動，1至2月投資更較去年同期成長5.5%，表現超出市場預期。

中國國家統計局15日公布，1至2月，中國社會消費品零售總額達人民幣7兆7067億元（約1兆1159億美元），年比增長3.5%，去年12月則是衰退1.8%。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年前兩個月，中國經濟運行中一個很大的亮點，就是消費的改善回升。社會消費品零售總額實現由降轉增的變化，說明市場需求活力在回升。

瑞銀大中華消費行業研究主管彭燕燕在15下午一場媒體電話會中也指出，1月中旬時，很多投資人對中國的消費仍有許多疑慮。但從過去兩個月的數字來看，消費增長是非常強勁的，尤其春節期間的消費已經比疫情 前2019年的水準還要高了。

此外，今年1至2月中國全國規模以上工業增加值年增2.4%，回升幅度雖略遜於市場預期，但仍比去年12月加快1.1個百分點。1至2月全國固定資產投資年比增長5.5%，增速較去年全年加快0.4個百分點。

付凌暉表示，今年以來，隨著疫情防控較快平穩轉段，官方「穩經濟」政策的效果持續顯現，中國經濟運行整體呈現企穩回升態勢。

中國國家統計局長康義本月12日在兩會「部長通道」上也指出，從今年前兩個月的情況來看，市場預期正在改善，一些先行指標出現好轉勢頭，經濟運行向好因素增多。他對今年中國經濟運行整體好轉、實現5%左右的增長預期目標充滿信心。

儘管春節過後，中國若干消費，如餐飲、大眾消費品的消費增幅放緩，但彭燕燕對今年中國家電行業的前景非常樂觀。她預期，今年中國的家電需求，特別是空調將出現超預期成長，幅度可能達到兩位數左右。

彭燕燕認為，這是由於過去3年新冠疫情期間，消費者不願意讓施工人員上門安裝，加上一些地產公司因資金鏈斷裂無法準時交屋等因素，導致消費需求被延遲所致。

付凌暉稱，總的來看，1至2月，中國經濟循環加快暢通，生產需求明顯改善，經濟運行企穩回升。但需注意的是，今年中國經濟面臨的外部環境更趨複雜。

他指出，今年世界經濟整體增長將比去年趨緩，外部需求有可能減弱。近期，美國、歐元區製造業PMI都處於臨界點以下，外需的調整變化，將不可避免對中國進出口造成一定影響。今年1至2月，中國進出口總值已經比去年同期衰退0.8%。