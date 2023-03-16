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傳阿聯皇室旗下G42公司出手 買字節跳動1億美元股票

記者林茂仁／綜合報導
阿聯皇室傳出旗下G42公司，砸1億美元投資買字節跳動股票。（路透）
阿聯皇室傳出旗下G42公司，砸1億美元投資買字節跳動股票。（路透）

阿聯資金日前傳出從字節跳動股東手中收購1億美元的股票，雖然持股比率不高，但依成交金額換算，字節跳動的估值已經降到2200億美元，較之前的最高峰估值已縮水48%。

彭博報導，總部位於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的G42公司，日前收購字節跳動公司部分股權，依其收購價格估算字節跳動的估值約2200億美元，相較字節跳動最近的股票回購計畫中設定的3000億美元相去甚遠。

知情人士稱，G42公司是阿聯皇室人員謝赫・塔努恩（Sheikh Tahnoon）所成立，G42最近幾個月透過其42X基金從現有投資者手中收購超過1億美元的字節跳動股份，顯示其股價已大幅縮水。

知情人士表示，阿聯G42買進字節跳動股價換算字節跳動公司估值約2200億美元。此外，另一檔基金也買入字節跳動股份，換算字節跳動估值約為2250億美元。而老虎環球2021年買進字節跳動股票時，其估值高達4600億美元的最高峰。

不過，有接近字節跳動的人士表示，就公司層面而言，字節跳動近期沒有新融資行為和計畫。

據介紹，G42公司去年成立100億美元的42X基金，這個基金主要用於投資新興市場的科技公司，從雲計算、疫苗到無人駕駛汽車等方面。

值得一提的是，它最近聘請京東前戰略投資部主管胡寧峰負責在亞洲擴張業務，分析指出這家中東公司可能看中字節跳動的長期潛力。

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