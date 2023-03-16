外籍人士在台報稅 留意居留天數、境內所得認定2重點

外僑在台報稅時，要留意「居留天數、境內所得認定」兩重點。（本報資料照片）

近年來台灣經濟持續發展吸引外人投資 ，也開放外籍人士赴台工作，外籍人士在台所得是否需要報稅 ？台灣中區國稅局 指出，外僑在台報稅時，要留意「居留天數、境內所得認定」兩重點。外籍人士在台已納稅所得，回國後是否能抵稅，則要看各國租稅制度。

官員指出，外籍人士在是否須在台繳稅，要看《所得稅法》規定，第一、稅務居民身分的認定，是依據居留天數來看，而外僑居留天數的算法，是以護照入出境日期或內政部移民署簽發的「入出國日期證明書」，如果同一課稅年度內，外僑入出境多次，則會累積計算。

官員說，當外籍人士在同一課稅年度內，在台居留合計滿183天以上，在稅法上就會視為台灣稅務居民。因此，報稅規定就跟大多數台灣人一樣，須在隔年度5月辦理上年度的綜所稅結算申報，今年5月便要申報綜合所得。

官員表示，外籍人士如果在台居留未滿183天，就要留意第二項重點，在於境內所得的認定。

官員指出，許多外籍人士赴台都是在台提供勞務，根據稅法規定，只要是在台灣提供勞務，因而獲得的報酬，都屬於台灣來源所得，不論是不是台灣稅務居民，都有納稅義務。

但許多跨國企業安排外籍人士赴台，其薪水可能是由國外總公司支付，官員表示，稅法對此有特別規定，如果外籍人士在台居留期間未滿90天，那麼海外雇主支付的勞務報酬，就不是台灣境內所得，也就不會在台灣被課稅。

但如果外籍人士在台居留滿90天、未滿183天的情況，從海外領到的勞務報酬，就必須在台申報所得稅。

另外，外籍人士若在台灣繳稅，回國後是否可以抵減稅款？官員說，針對台灣來源所得，台灣享有優先課稅權，而外籍人士可否抵稅，取決於各國租稅制度。

官員表示，主要依外籍人士該國稅法規定，如果在台灣繳納的所得稅准予扣抵，外籍人士可向原申報綜合所得稅的國稅局，申請核發納稅證明書，回國後就能抵稅。