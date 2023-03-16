中房市下滑減速 V形反轉 市場信心逐步回升

今年前二月中國房地產開發和銷售指標降幅顯著收窄。 （中新社）

中國國家統計局15日公布，今年前二月中國房地產 開發投資 1.37兆元（人民幣，下同，約1983.8億美元），年減5.7%。房地產開發和銷售指標降幅顯著收窄，房市出現下滑減速的分水嶺。

值得關注的是，商品房銷售額1.54兆元，下降0.1%，其中在住宅銷售方面，更是經歷多月下降後首次回正，增長3.5%。

新京報報導，58安居客研究院研究總監陸騎麟表示，從國家統計局公布的今年前二月房地產開發投資相關數據來看，雖然大多數數據仍舊處於負值狀態，但是從近一年走勢來看，已經出現「V形」反轉的態勢，樓市底部也基本確認。

諸葛數據研究中心首席分析師 王小嬙指出，今年前二月房地產開發投資降幅收窄，也體現了房地產市場的投資信心逐步回升。預計後續房地產開發投資降幅將會繼續收窄，不排除3月轉正的可能性。

中原地產首席分析師張大偉認為，從今年前二月的數據來看，市場逐漸出現止跌現象，最值得關注的是住宅銷售額出現與上年相比的輕微上行。

雖然整體數據依然低於2021年到2022年，但隨著利多政策持續公布，市場有逐漸站穩的跡象。

路透報導，分析師預計房地產銷售將成為第一個很快轉正的指標。他們認為房地產投資將在2023年下半年反彈。

上海易居中國研究院分析師嚴躍進表示，這些數據是2023年房地產市場復甦的良好開端，將進一步提振信心。今年第一季的房地產銷售數據將由負轉正，這是房地產市場正在復甦的最大跡象。