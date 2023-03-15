我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

中國新能源車有缺陷 去年召回121萬輛創新高

財經新聞組／綜合報導
中國新能源汽車發展迅速，但2022年召回逾120萬輛新能源汽車，創下歷史新高；圖為示意圖。（新華社）
中國新能源汽車發展迅速，但2022年召回逾120萬輛新能源汽車，創下歷史新高；圖為示意圖。（新華社）

中國全力發展新能源車，但技術仍有缺陷。國家市場監管總局公布，2022年共47次召回，涉及121.2萬輛汽車，創歷史新高；其中以動力電池、電機、電控系統問題為主。

中央社報導，中國市場監管總局3月10日發布2022年全國汽車和消費品召回情況通告指出，隨著新能源汽車增加，召回數量創歷史新高，全年共實施新能源汽車召回47次，涉及車輛121.2萬輛，占全年召回總數量的27.0%，年增31.5%。

從缺陷線索看，2022年市場監管總局收到消費者提供的汽車缺陷線索報告3萬5896例，涉及發動機總成(占30.7%) 、電氣設備(占23.3%) 、車身(占18.1%) 、傳動系(占12.5%)等。其中，新能源汽車缺陷線索報告4300例，反映動力電池、電機、電控系統問題占新能源汽車缺陷線索報告的41.9%。

從缺陷原因看，因製造原因召回105次，涉及車輛172.8萬輛，占總召回數量的38.5%，較上年增加23.1%﹔因設計原因召回95次，涉及車輛275.7萬輛，占總召回數量的61.4%﹔因標識原因召回5次，涉及車輛0.3萬輛，占總召回數量的 0.1%。

市場監管局表示，2023年將強化新能源汽車生產企業事故報告制度落實，加大新能源汽車產品事故調查力度。會同生態環境部加強機動車排放召回案件調查，保護和改善生態環境。

中國大力發展新能源車產業，歷年來發布補貼等一系列政策；商務部長王文濤近日表示，在一系列政策推進下，以去年為例，新能源汽車銷售增長近一倍，超過680萬輛。「現在每銷售四輛汽車，就有一輛是新能源汽車」。

但中國官方的召回報告卻揭露，新能源車製造及組裝技術仍存在問題。對此，中國網友也在社群網站留言感嘆，「技術還是不行」、「產品有缺陷急著上市」

汽車 社群網站 商務部

上一則

兩位「大賣空」本尊不同調 他警告SVB暴露問題才剛開始

下一則

泰石油巨頭脫碳 加速投資天然氣

延伸閱讀

中國新能源車產銷回暖 出口同比增79％

中國新能源車產銷回暖 出口同比增79％
小米電動車 雷軍：冬季測試完成 明年上半年量產

小米電動車 雷軍：冬季測試完成 明年上半年量產
風向變…47富豪未連任兩會代表 新人來自這些產業

風向變…47富豪未連任兩會代表 新人來自這些產業
新人換舊人 47富豪退出中國兩會 網路巨頭走下政治舞台

新人換舊人 47富豪退出中國兩會 網路巨頭走下政治舞台

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」
「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立