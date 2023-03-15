中國新能源車有缺陷 去年召回121萬輛創新高

中國新能源汽車發展迅速，但2022年召回逾120萬輛新能源汽車，創下歷史新高；圖為示意圖。（新華社）

中國全力發展新能源車，但技術仍有缺陷。國家市場監管總局公布，2022年共47次召回，涉及121.2萬輛汽車 ，創歷史新高；其中以動力電池、電機、電控系統問題為主。

中央社報導，中國市場監管總局3月10日發布2022年全國汽車和消費品召回情況通告指出，隨著新能源汽車增加，召回數量創歷史新高，全年共實施新能源汽車召回47次，涉及車輛121.2萬輛，占全年召回總數量的27.0%，年增31.5%。

從缺陷線索看，2022年市場監管總局收到消費者提供的汽車缺陷線索報告3萬5896例，涉及發動機總成(占30.7%) 、電氣設備(占23.3%) 、車身(占18.1%) 、傳動系(占12.5%)等。其中，新能源汽車缺陷線索報告4300例，反映動力電池、電機、電控系統問題占新能源汽車缺陷線索報告的41.9%。

從缺陷原因看，因製造原因召回105次，涉及車輛172.8萬輛，占總召回數量的38.5%，較上年增加23.1%﹔因設計原因召回95次，涉及車輛275.7萬輛，占總召回數量的61.4%﹔因標識原因召回5次，涉及車輛0.3萬輛，占總召回數量的 0.1%。

市場監管局表示，2023年將強化新能源汽車生產企業事故報告制度落實，加大新能源汽車產品事故調查力度。會同生態環境部加強機動車排放召回案件調查，保護和改善生態環境。

中國大力發展新能源車產業，歷年來發布補貼等一系列政策；商務部 長王文濤近日表示，在一系列政策推進下，以去年為例，新能源汽車銷售增長近一倍，超過680萬輛。「現在每銷售四輛汽車，就有一輛是新能源汽車」。

但中國官方的召回報告卻揭露，新能源車製造及組裝技術仍存在問題。對此，中國網友也在社群網站 留言感嘆，「技術還是不行」、「產品有缺陷急著上市」