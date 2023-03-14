陸金所第4季虧損 去年獲利減47%

中國中小企業金融服務機構、中國平安旗下美股上市公司陸金所控股13日發布2022年第4季及全年財報顯示，陸金所控股第4季虧損8.06億元人民幣(約1.17億美元)，累計去年全年淨利潤 87.75億元，年減47.5%。

陸金所控股董事長兼首席執行官趙容奭表示，第四季運營狀況尤具挑戰性，不利的宏觀經濟環境尤其影響中小型企業核心客戶。

趙容弼指出，結合宏觀環境回暖、資本金雄厚等有利因素，公司將根據區域及行業特點實行差異化經營策略，進一步提升中小企業融資服務的深度與廣度。同時將進一步優化業務模式，以提升利率水平與中長期業務可持續性。

陸金所控股財報顯示，陸金所控股2022年營收 581.16億元，年減6%；淨利潤87.75億元，年減47.5%。陸金所表示，去年下半年繼續分紅每ADS為五美分，全年每ADS合計分紅22美分，2022年全年分紅率提升至40%。

陸金所控股首席財務官徐兆感表示，由於宏觀經濟波動和不確定性持續存在，公司採取戰略措施增強業務模式，優化成本。去年第四季，公司成功將運營相關費用年減20.8%。

陸金所控股表示，隨著業務模式演變，公司收入結構發生變化，承擔更多信用風險。陸金所控股基於技術平台收入年減33.5%，主因新增貸款 銷售減少和收益率降低導致零售信貸服務費下降，及交易量下降導致轉介費和其他基於技術平台收入減少；但淨利息收入與擔保收入在消費金融貸款增加與公司承擔信用風險增加之下，分別年增3.2%與2.2%。