中移動市值人民幣2.1兆 逼近股王貴州茅台

三大電信股價大漲(資料來源：新聞整理 林茂仁／製表)

中國三大電信業者股價 大漲，尤其中國移動與中國電信13日罕見同日攻上漲停板，電信龍頭中移動並創下歷史新高98.34元(人民幣，下同，約14.3美元)，總市值高達2.1兆元(約3067億美元)，僅次於市值2.22兆元的A股股王貴州茅台。

今年以來，中國電信累計漲幅73%最高，其次依序是中移動漲幅45%，中國聯通漲幅35%。分析認為，近期受到數位經濟、業績改善及提高股利的利多消息，導致股價持續走高。

中國電信宣布自2022年起派中期股息，並將在A股發行上市後三年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤 提升至當年本公司股東應占利潤的70%以上。

中國移動表示，預計2022年派息率將比前年提升，2023年以現金分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤70%以上；中國聯通8日發布2022年年度報告，並表示公司可供股東分配的利潤約13.43億元（含稅），擬每10股擬派發現金股利0.42元，上一年同期為0.39元。

另一方面，三大電信也披露用戶狀況持續成長。中國電信表示，截至2022年底，中國電信移動用戶達到3.91億戶，5G 套餐用戶滲透率達到68.5%，有線寬帶用戶數達到1.81億戶。

中移動去年行動客戶達9.75億戶，淨增1811萬戶，淨增規模創三年新高；中國聯通「大聯接」用戶累計達到8.6億戶，寬頻用戶跨越1億戶歷史關口；5G套餐用戶累計達2.1億戶。

機構浙商證券統計中國三大電信在H股與Ａ股的估值明顯低於全球均值與中值。因此未來有望利潤與與估值雙升；中原證券則認為，電信商的高分紅率對中期估值水平形成穩健支撐。