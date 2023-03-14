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中移動市值人民幣2.1兆 逼近股王貴州茅台

記者黃雅慧／綜合報導
三大電信股價大漲(資料來源：新聞整理 林茂仁／製表)
三大電信股價大漲(資料來源：新聞整理 林茂仁／製表)

中國三大電信業者股價大漲，尤其中國移動與中國電信13日罕見同日攻上漲停板，電信龍頭中移動並創下歷史新高98.34元(人民幣，下同，約14.3美元)，總市值高達2.1兆元(約3067億美元)，僅次於市值2.22兆元的A股股王貴州茅台。

今年以來，中國電信累計漲幅73%最高，其次依序是中移動漲幅45%，中國聯通漲幅35%。分析認為，近期受到數位經濟、業績改善及提高股利的利多消息，導致股價持續走高。

中國電信宣布自2022年起派中期股息，並將在A股發行上市後三年內，逐步將每年以現金方式分配的利潤提升至當年本公司股東應占利潤的70%以上。

中國移動表示，預計2022年派息率將比前年提升，2023年以現金分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤70%以上；中國聯通8日發布2022年年度報告，並表示公司可供股東分配的利潤約13.43億元（含稅），擬每10股擬派發現金股利0.42元，上一年同期為0.39元。

另一方面，三大電信也披露用戶狀況持續成長。中國電信表示，截至2022年底，中國電信移動用戶達到3.91億戶，5G套餐用戶滲透率達到68.5%，有線寬帶用戶數達到1.81億戶。

中移動去年行動客戶達9.75億戶，淨增1811萬戶，淨增規模創三年新高；中國聯通「大聯接」用戶累計達到8.6億戶，寬頻用戶跨越1億戶歷史關口；5G套餐用戶累計達2.1億戶。

機構浙商證券統計中國三大電信在H股與Ａ股的估值明顯低於全球均值與中值。因此未來有望利潤與與估值雙升；中原證券則認為，電信商的高分紅率對中期估值水平形成穩健支撐。

利潤 5G 股價

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