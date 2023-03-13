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中國看好今年經濟 目標成長5% 將嚴打統計造假

記者陳政錄／綜合報導
中國今年經濟成長將達5%以上。圖為河南鄭州宇通客車的工廠。（新華社）
中國今年經濟成長將達5%以上。圖為河南鄭州宇通客車的工廠。（新華社）

疫情、國際情勢等影響，中國去年GDP成長率遠低於設定目標。展望今年，中國國家統計局局長康義12日表示，他對今年經濟整體好轉，實現5%左右的增長預期目標充滿信心；此外，今年中國將展開被稱為「大國體檢」的第五次全國經濟普查，將加大統計執法力度，對統計數據造假「零容忍」，露頭就打。

近年中國經濟成長放緩，審計體系已多次點名統計造假問題，影響所及，地方恐為面子壓力，導致中央政府決策失準，例如遼寧近年就被爆出嚴重經濟數據造假，財政收入最高曾虛報達23%，而這恐只是中國經濟數據失實的縮影。

兩年多前，中國國家統計局也曾召開會議強調，要全面實施地區生產總值統一核算，但數據造假問題仍未消除。

康義在中國「全國兩會」部長通道受訪指出，去年中國保住宏觀經濟總體穩定，成績來之不易；中央經濟工作會議提出要推動經濟運行整體好轉，中國全國兩會提出經濟增長目標是5%左右，他充滿信心。

他並指出，一是對基本面判斷，二是對今年兩個多月以來基本趨勢的觀察。從中長期看，中國仍是發展中國家，潛力巨大，超大規模市場優勢明顯，國內外對中國潛在經濟成長率測算基本都在5-6%之間，經濟有望回歸潛在成長水準。

不過，康義也坦言，中國仍面臨著很多不確定性，國際上不確定性也很多，發展環境非常複雜，本身還存在一些深層次、結構性的矛盾和問題，市場主體、企業經營存在一些困難，人民就業、收入增長也還面臨不少困難。

他並強調，只有數據真實，才能準確反映經濟社會情況，近年個別地區還存在統計造假、數據造假現象，會加大執法力度，堅持對造假零容忍，露頭就打，展開統計造假專項治理行動。

中國國家統計局局長康義12日在全國兩會的「部長通道」接受媒體採訪。（新華社）
中國國家統計局局長康義12日在全國兩會的「部長通道」接受媒體採訪。（新華社）

全國兩會 就業 疫情

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