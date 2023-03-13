中國新能源車產銷回暖 出口同比增79％

中國新能源汽車近期出口旺盛，圖為位於廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）

產銷同比分別增長48.8%和55.9%，環比分別增長30%和28.7%，出口同比增長79.5%，中國汽車 工業協會近日發布數據顯示，2月份中國新能源汽車產銷量保持穩步增長態勢，出口也展現出旺盛勢頭，持續成為汽車行業發展亮點。

新華社報導，據中國汽車工業協會副秘書長陳士華介紹，2月份中國新能源汽車產銷分別達到55.2萬輛和52.5萬輛，市場占有率達26.6%。今年1月至2月，中國新能源汽車產銷量達97.7萬輛和93.3萬輛，同比分別增長18.1%和20.8%，市場占有率達25.7%。

適逢周末，位於合肥市蜀山區的華潤萬象城蔚來中心內，合肥市民周磊正在體驗蔚來ET5車型。「與燃油車比，新能源車普遍更智能，使用成本更低。」

2月，新能源汽車市場穩步回暖。其中，比亞迪新能源汽車銷量達19萬3655輛，同比增長112.6%；蔚來汽車交付新車1萬2157輛，同比增長98.3%；理想汽車交付新車1萬6620輛，同比增長97.5%；廣汽埃安銷量達3萬86輛，同比增長252.9%。

「我們對全年銷量增長持樂觀態度。」蔚來汽車創始人李斌表示，蔚來整體銷售進步明顯，近期，蔚來在人民幣30萬元以上高端純電市場占有率持續提升，截至2月底，ET5在蘇浙滬地區銷量連續10周超過了同檔熱銷合資車型。

新能源汽車市場的持續增長態勢，得益於今年以來，中國多地支持鼓勵新能源汽車產業發展和汽車消費的政策持續發力，護航企業創新發展開拓市場。

廣東省提出有條件的地市可發布新能源汽車下鄉支持政策，組織開展新能源汽車下鄉「惠民」活動；上海市延續實施新能源車置換補貼，繼續免徵車輛購置稅；安徽省表示將加快公共領域新能源汽車推廣應用，推進充電基礎設施建設，豐富汽車金融服務等。

陳士華認為，當前，中國新能源汽車逐步進入全面市場化拓展期。政策持續加力有助於產業克服多因素影響，保持穩健發展勢頭，鞏固優勢地位。

汽車出口正在成為推動汽車產業快速發展的重要引擎。2月，中國汽車出口延續良好態勢，其中新能源汽車出口8.7萬輛，同比增長79.5%。比亞迪出口1.7萬輛，同比增長12倍。

奇瑞汽車有限公司董事長尹同躍說，當前中國汽車工業正經歷著「由大到強」的關鍵性蛻變：一方面必須在質量安全、技術創新、體系建設等「內功」上做深做實，不斷打牢產業根基；另一方面，要加快數位化、全球化發展，更高水平地參與全球競爭，不斷向產業價值鏈高端攀升。

技術創新是中國從「汽車大國」邁向「汽車強國」的核心驅動力。新能源汽車企業通過技術創新不斷提升品牌和產品競爭力，消費者認可度也將愈來愈高。

「我們的產銷量從第1輛到第100萬輛，用了13年；從100萬輛到200萬輛，只用了1年；從200萬輛到300萬輛，僅用了半年。」比亞迪集團相關負責人表示，比亞迪新能源汽車快速發展，得益於企業注重自主創新，掌握核心技術。

「工信部將會同有關部門盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續政策，修訂發布雙積分管理辦法，進一步加大新能源汽車推廣應用的力度。」中國工信部副部長辛國斌近期表示，今年中國新能源汽車產業將繼續保持良好發展態勢。