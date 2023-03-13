中國車市價格戰 將殺到7月 乘聯會：國六B車型清庫存

今年以來，中國不僅多個地方省市政府祭出購車優惠及補貼，在車企方面，上汽大眾等超過30個汽車品牌均有推出大力度優惠。（取材自新華網）

東風汽車 日前大規模補貼降價引發中國車市「地震」，連比亞迪、廣汽豐田 等「大戶人家」也入場參戰，目前正在降價促銷的汽車品牌不少於40個。乘聯會秘書長崔東樹表示，這與國六B車型清庫存關係密切。

乘聯會預計，隨著國六B標準執行日期逼近，車企將會逐步加速老車型清庫，價格也將鬆動，降價潮或持續至7月。

中國青年報報導，「國六」全稱為「國家第六階段機動車汙染物排放標準」，是為防治機動車汙染排放，改善空氣品質制定的國家標準。生產企業被要求確保所生產和銷售車輛滿足標準。因複雜性和難度均大於「歐六」標準，因此也被業內稱為「全球最嚴排放標準」。

根據規定，國六標準的實施分為A、B兩個階段，第一階段從2020年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六A標準的汽車。第二階段從2023年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六B標準的汽車。而在此之前，北京 、上海等城市已經跨過國六A，於2019年提前實施國六B標準。

一旦新標開始執行，不符合標準的老舊車型只能被運往排放標準更低的國家進行銷售，或是在截止日期前低價批量處理給租賃公司等。對於車企和經銷商而言，在C端市場拋掉手中不符合標準的老舊車型無疑是虧損最小的一種方式。

從「國四」到「國五」、從「國五」到「國六」，其實在每次國標切換期間，車市都會有一輪降價潮。本次不同的是，在整體車市低迷的情況下，東風汽車把以往半遮半掩的「清倉甩賣」搬到檯面上。

不少業內人士預計，今年的3到6月，車企和經銷商的價格戰只會愈演愈烈，老款燃油車因清庫存售價可能會進一步下探，同時，在老款燃油車的夾攻下，其他燃油車、新能源車也無法倖免，只能正面迎戰。