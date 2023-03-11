中國2月新增貸款攀高 達人民幣1.81兆元

中國央行 10日公布2月金融數據，其中新增人民幣貸款 1.81兆元（約2598億美元），比上年同期多增人民幣5928億元（約851億美元），代表信貸在2月強勢延續；社會融資 規模增量人民幣3.16兆元（約4536億美元），比上年同期多1.95兆元（約2799億美元），兩項數據均高於市場預期，並創下歷史同期最高紀錄。當月廣義貨幣（M2）供應年增12.9%，創近七年新高。

不過與1月相比，2月新增社融和新增人民幣貸款雙雙回落，M2-M1剪刀差拉大。

澎湃新聞報導，從結構上看，企事業貸款延續了先前的強勁增長，企（事）業單位中長期貸款占到了全部新增貸款的六成，而居民部門貸款依舊疲軟，占全部新增貸款的比例僅為11%，顯示居民部門持續去槓桿的現象仍在持續。

分部門看，以人民幣計，住戶貸款增加2081億元（約298.7億美元），其中，短期貸款增加1218億元（約174.8億美元），中長期貸款增加863億元（約123.8億美元）。

企（事）業單位貸款增加人民幣1.61兆元（約2311億美元），其中，短期貸款增加5785億元（約830.4億美元），中長期貸款增加1.11兆元（約1593億美元），票據融資減少989億元（約141.9億美元）；非銀行業金融機構貸款增加173億元（約24.8億美元）。

路透報導，國泰君安國際經濟學家周浩表示，2月強勁的信貸擴張在某種程度上抵消了近期擔憂經濟復甦步伐蒙上陰影，代表整體經濟仍處於穩固的基礎上。