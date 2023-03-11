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運營商網路、政企及消費者業務助攻 中興通訊去年每天賺1億人民幣

記者林宸誼／綜合報導

中興通訊10日公布年報，受到運營商網路、政企業務和消費者業務三大業務的收入均實現增長影響，2022年淨利潤人民幣80.8億元（約11.5億美元），年增18.6%，相當中興通訊去年日賺近人民幣1億元（約1435萬美元）。

中興通訊2022年營收人民幣1229.54億元（約176.5億美元），年增7.4%。

截至昨天港股收盤，中興通訊報收港幣23元，跌幅1.29%。

中興通訊董事長李自學在財報中表示，2022年是戰略超越期的開局之年，境內和國際兩大市場，運營商網路、政企業務和消費者業務三大業務的收入均實現增長。其中以「伺服器及存儲、5G 行業應用、汽車電子、數位能源、智慧家庭」等為代表的創新業務收入快速增長，為戰略超越期順利開局奠定基礎。

李自學指出，面對外部許多不確定因素的挑戰，堅守「固本拓新，有質量增長」，把握數位化和低碳化發展趨勢，強化DICT（數位、信息、通訊技術）全線全域研發投入及創新，全年研發投入達216億元，占營收比例17.6%。

根據財報，去年境內市場、國際市場收入分別為人民幣852.4億元、377.1億元（約122.3億美元、54.1億美元），年增9.2%、3.4%。去年運營商網絡、政企業務、消費者業務收入分別為人民幣800.4億元、146.3億元、282.8億元（約114.9億美元、21億美元、40.5億美元），年增5.7%、11.8%、9.9%。

中興通訊表示，運營商網絡收入年增5.7%，主要由於固網、核心網、服務器產品收入增長所致；政企業務收入年增11.8%，主要由於服務器產品收入增長所致；消費者業務收入年增9.9%，主要由於家庭信息終端、手機產品收入增長所致。

中興通訊去年整體毛利率與上年相比上升1.95個百分點至37.19%，主要由於運營商網絡毛利率上升所致。運營商網絡毛利率為46.22%，與上年相比上升3.77個百分點，主要由於收入結構變動及持續優化成本所致。

政企業務毛利率為25.35%，與上年相比下降1.70個百分點，主要由於收入結構變動所致；消費者業務毛利率為17.76%，與上年相比下降0.44個百分點，主要由於手機產品毛利率下降所致。

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