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中國CPI走低 PPI連5月下跌 學者：通縮風險遠高於通膨

記者林宸誼／綜合報導
受春節過後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，中國2月CPI年比漲幅回落至1%。圖為福建福州一家超市內，成堆的雞蛋供消費者選購。（中新社）
受春節過後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，中國2月CPI年比漲幅回落至1%。圖為福建福州一家超市內，成堆的雞蛋供消費者選購。（中新社）

高通膨陰霾籠罩全球，但中國2月消費者物價指數（CPI）增速卻放緩至一年來最低，僅比去年同期上漲1%；生產者物價指數（PPI）更較去年同期下降1.4%，為連續第五個月下跌，且降幅大於市場預期。分析認為，低通膨可能反映中國當前需求不足的問題，引發市場對中國經濟疫後反彈力道的擔憂。

中國國家統計局9日公布2月CPI年增1%，升幅比上月收窄1.1個百分點；PPI年減1.4%，跌幅擴大0.6個百分點。中國今年政府工作報告提出的經濟調控目標是，CPI漲幅控制在3%左右。

對此，中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，受春節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，導致2月居民消費價格與上月相比有所下降，與上年相比漲幅回落。

華創證券首席宏觀分析師張瑜也認為，食品價格下跌及春節「錯位」（去年春節在2月，今年在1月）帶來的基期效應是拖累2月CPI主要因素。食品方面，節後需求轉淡而供給相對充足，是豬肉和雞蛋價格下跌主因。

至於PPI跌幅擴大，董莉娟指出，主要是受去年同期石油等行業對比基期走高影響。

PPI被認為是CPI的先行指標，針對中國當前CPI走低、PPI跌幅擴大，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，這顯示當前中國需求處於恢復階段，有效需求不足仍是當前中國經濟主要矛盾。

華興資本首席經濟學家李宗光指出，中國2月核心通膨年比僅增長0.6%，增幅較上月回落0.4個百分點。他警告，目前中國通貨緊縮風險遠高於通膨風險。通縮預期一旦形成，其危害將比通膨更大。

李宗光認為，大疫三年對中國社會信心和預期的損害是深刻的和結構性的，不會隨著疫情的結束而自然結束。信心不足下，房貸提前還款的情況屢見不鮮。這種情況蔓延，則「信貸坍方」就可能會出現。

因此，他呼籲中國官方，應及時推出一攬子措施，擴大總需求，重啟經濟增長。特別是要抓住疫後經濟報復性反彈的良好動能，透過推出措施恢復市場信心、擴大需求，以延長經濟復甦的持續性，形成正向循環。

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