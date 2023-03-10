我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

寧德時代去年獲利增92% 淨利達人民幣307.3億

記者葉文義／綜合報導
寧德時代2022年財報重點 製表／戴瑞芬
寧德時代2022年財報重點 製表／戴瑞芬

中國動力電池「一哥」寧德時代9日發布的2022年財報顯示，去年總營收人民幣3285.9億元（約471.66億美元），年增152.1％；歸屬於上市公司股東的淨利達人民幣307.3億元（約44.11億美元），年增92.9％，基本每股收益約人民幣12.92元。這份業績落在此前財測的中上沿。

寧德時代指出，去年該公司實現鋰離子電池銷量289GWh（百萬度），年增116.6％，其中動力電池系統銷量242GWh，年增107.09％。

SNEResearch數據，2022年寧德時代在動力電池系統使用量全球市占率達37.0％，比上年同期提升4.0個百分點，連續六年位列全球第一；2022年儲能電池系統出貨量全球市占率達43.4％，比上年同期提升5.1個百分點，連續二年位列全球第一。

同時，去年該公司並發布第三代CTP—麒麟電池，系統集成度創全球新高，體積利用率突破72％，被《時代》週刊評為2022年度最佳發明。

2022年寧德時代持續加大研發投入，研發費用人民幣155.1億元，年增101.7％。儲能電池方面，該公司基於長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術推出的戶外EnerOne電櫃和戶外預製艙系統EnerC大量出貨，儲能表後業務的6C高功率UPS新電池系統也已開始出貨。

同時在中國現有產能持續優化升級的同時，該公司去年全力推進福鼎、車裡灣、宜春、貴州等基地專案建設，並宣布新增廈門、洛陽、濟寧等新基地布局。同時也進一步展開海外產能布局，位於德國圖林根州的首個海外工廠實現鋰電池模組及電芯的量產，增強對歐洲客戶的本地生產及供貨能力。

另外，該公司還宣布在匈牙利建設歐洲第二座工廠，規畫產能達100GWh，以進一步完善全球戰略佈局，助力加速歐洲電動化與能源轉型。

該公司擬向全體股東每十股派發現金人民幣25.20元，合計派發現金股利人民幣61.55億元；同時以資本公積金向全體股東每十股轉增八股，合計轉增19.54億股，轉增後公司總股本為43.96億股。

營收 德國

上一則

本月升息2碼？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼這麼看

下一則

中國CPI走低 PPI連5月下跌 學者：通縮風險遠高於通膨

延伸閱讀

下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路
寧德時代去年財報獲利大增92%

寧德時代去年財報獲利大增92%
寧德時代主導電動車電池市場 習近平：亦喜亦憂

寧德時代主導電動車電池市場 習近平：亦喜亦憂
中國鋰價三個月跌29% 歐美僅挫10% 反映供應鏈分化

中國鋰價三個月跌29% 歐美僅挫10% 反映供應鏈分化

熱門新聞

「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
人民幣看貶，中國企業正抱緊美元或進行外匯避險操作。(路透)

準備面對人民幣「破7」中企抱緊美元或進行避險

2023-03-05 22:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客