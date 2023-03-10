寧德時代去年獲利增92% 淨利達人民幣307.3億

寧德時代2022年財報重點 製表／戴瑞芬

中國動力電池「一哥」寧德時代9日發布的2022年財報顯示，去年總營收 人民幣3285.9億元（約471.66億美元），年增152.1％；歸屬於上市公司股東的淨利達人民幣307.3億元（約44.11億美元），年增92.9％，基本每股收益約人民幣12.92元。這份業績落在此前財測的中上沿。

寧德時代指出，去年該公司實現鋰離子電池銷量289GWh（百萬度），年增116.6％，其中動力電池系統銷量242GWh，年增107.09％。

SNEResearch數據，2022年寧德時代在動力電池系統使用量全球市占率達37.0％，比上年同期提升4.0個百分點，連續六年位列全球第一；2022年儲能電池系統出貨量全球市占率達43.4％，比上年同期提升5.1個百分點，連續二年位列全球第一。

同時，去年該公司並發布第三代CTP—麒麟電池，系統集成度創全球新高，體積利用率突破72％，被《時代》週刊評為2022年度最佳發明。

2022年寧德時代持續加大研發投入，研發費用人民幣155.1億元，年增101.7％。儲能電池方面，該公司基於長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術推出的戶外EnerOne電櫃和戶外預製艙系統EnerC大量出貨，儲能表後業務的6C高功率UPS新電池系統也已開始出貨。

同時在中國現有產能持續優化升級的同時，該公司去年全力推進福鼎、車裡灣、宜春、貴州等基地專案建設，並宣布新增廈門、洛陽、濟寧等新基地布局。同時也進一步展開海外產能布局，位於德國 圖林根州的首個海外工廠實現鋰電池模組及電芯的量產，增強對歐洲客戶的本地生產及供貨能力。

另外，該公司還宣布在匈牙利建設歐洲第二座工廠，規畫產能達100GWh，以進一步完善全球戰略佈局，助力加速歐洲電動化與能源轉型。

該公司擬向全體股東每十股派發現金人民幣25.20元，合計派發現金股利人民幣61.55億元；同時以資本公積金向全體股東每十股轉增八股，合計轉增19.54億股，轉增後公司總股本為43.96億股。