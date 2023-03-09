中聯通去年大賺73億人民幣 年增15.8%

中國聯通2022年營收人民幣3549億元，年增8.3%，增速創近九年新高。（本報資料照片）

中國三大電信商之一中國聯通，8日率先在港交所發布財報，2022年營收 人民幣3549億元（約510.5億美元），年增8.3%，增速創近九年新高；淨利潤為73億元(約10.5億美元)，年增15.8%，換算中國聯通一天賺287.6萬美元。

截至8日港股收盤，中國聯通收盤價為港幣6.24元(約0.79美元)，漲幅3.48%。

中國聯通董事長劉烈宏在財報中表示，2023年將進一步擴大投資 ，資本開支水平將達到人民幣769億元，其中算網投資占比將超過19%、年增超過20%，致力打牢數位底座。

劉烈宏指出，今天的中國聯通，正從傳統運營商加速向數位科技領軍企業轉變，其中包括聯接規模和聯接結構升級，從過去的連接人為主拓展到連接人機物，大力發展物聯網和工業互聯網；核心功能升級，從以基礎連接為主發展到大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全五大主責主業等。

財報顯示，中國聯通2022年服務收入為人民幣3193.5億元，年增7.8%，其中基礎業務收入人民幣2488.9億元，年增3.1%。產業互聯網收入人民幣705億元，年增28.6%。產業互聯網占服務收入比首次突破20%。

截至2022年底，中國聯通用戶規模再創新高，大聯接用戶累計達到8.6億戶，寬帶用戶跨越1億戶歷史關口；5G 套餐用戶累計到達2.1億戶，5G套餐用戶滲透率達到66%。固網寬帶出帳用戶超過1億戶，融合滲透率達到75%。

推出格物設備管理平台，深入智慧城市和工業互聯網兩大領域，為客戶提供便捷專業設備管理服務，物聯網率先實現物超人，物聯網終端聯接累計到達3.86億戶。

5G精品網方面，2022年新增31萬5G中頻基地台和17萬900M基地台，行政村覆蓋率達到96%。中國聯通與中國電信的共建共享工作持續深入推進，5G共享基地台已達百萬，占到全球5G基站總規模的30%。

推動700M基地台在偏遠農村地區的異網漫遊，並已啟動現網商用測試。4G共享基地台達到110萬座，桿路、管道等基礎設施的跨行業共建共享也在持續陸續實施和推進當中。