中國進出口連續4個月衰退 與俄貿易卻激增

今年1至2月中國與俄羅斯的貿易金額較去年同期激增25.9％，但對歐盟、美國外貿總額年減幅度都超過二位數。（新華社）

中國海關總署7日公布最新外貿數據顯示，今年1-2月與俄羅斯 的貿易金額較去年同期激增，但與此同時，中國進出口因西方需求減弱出現連續第四個月收縮，尤其對歐盟 、美國外貿總額年減幅度都超過二位數。

按美元計，今年1至2月中國進出口、出口及進口總值分別為8957.2億美元、5063億美元及3894.2億美元，較去年同期分別下降8.3％、6.8％及10.2％，都自去年10月以來連續第四個月負增長。

其中，中國對東協1-2月進出口1381.21億美元，保持年增1.3％，東協仍是中國第一大貿易夥伴，占外貿總值的15.4%。

不過，中國對歐盟、美國、日本、南韓及台灣進出口總額都出現明顯衰退，分別為1233.59億美元、1018.47億美元、499.95億美元、483.39億美元及374.93億美元，分別年減10％、17.4％、12.8％、16.3％及27. 9％。

數據顯示，今年1-2月，中國對俄羅斯的進出口躍升25.9％，達到336.85億美元，其中，中國自俄羅斯進口186.49億美元，年增幅度高達31.3％，出口俄羅斯的金額為150.36義美元，年增幅度也有19.8％，與俄羅斯的貿易逆差達到約36億美元。

據路透此前報導，中國對俄羅斯石油 的海運進口將在本月創下紀錄，因為在解除「清零」限制後，中國國內燃料需求反彈，煉油廠趁機進口價格低廉的俄羅斯石油。

由於西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，中國與俄羅斯的貿易在去（2022）年就創下歷史新高，達到1902.71億美元，其中，中國去年自俄羅斯進口1141.19億美元，較上年度大幅增長43.4％。

在中國官方表示必須推進與俄羅斯北方鄰國的關係以應對越來越動蕩的世界局勢的景況下，外界預計中國與俄羅斯的雙邊貿易還會持續維持升溫狀態。