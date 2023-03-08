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中國地方政府債務 2/3超過風險門檻 1/3付不出利息

記者林宸誼／綜合報導

在結束疫情封控後，中國地方政府巨額債務卻因數年的經濟停滯出現危機。已有三分之二地方政府債務已突破中國政府規定的門檻，更有三分之一地方政府連償付利息都出現困難，地方政府債務壓力已到危急關頭。

華爾街日報報導，中國城市高達數兆美元債務在新冠疫情期間持續膨脹，史坦普全球（S&P Global）統計顯示，由於去年未償還債務已超過總收入的120%，中國有三分之二地方政府現在可能突破中央政府設定的債務門檻，顯見融資壓力嚴重。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）調查則顯示，中國約有三分之一主要城市甚至連償付債務的利息都面臨困難。其中最極端的例子是甘肅省省會蘭州市，2021年僅利息支出已占去財政收入的74%。

報導提到，大批債務很快就將到期。中國信評機構聯合評級國際（Lianhe Ratings Global）的研究顯示，地方政府融資平台所背負的842億美元境外債務中約有84%將在2023至2025年之間到期。

城市債務違約雖令人擔憂，但不見得會引發金融危機，而真正讓經濟專家擔心的是地方政府將被迫削減開支、推遲投資或採取其他行動來應對債務，而這會未來多年的城市發展造成損害。

報導表示，河南鄭州的公共交通與環衛工人都已經有數個月未拿到工資；深圳的教師們在社交媒體上抱怨獎金被大幅削減；東北老工業基地鶴崗一家供暖公司也準備停止供暖。

此外，近期武漢、大連和廣州等城市爆發了針對醫保改革的抗議活動。

根據中國官方統計，31個省級政府總計背負約5.1兆美元的債務，其中包括本地和外國投資者持有的債券，但不包括各種表外債務。

國際貨幣基金（IMF）的數據指出，地方政府融資工具帶來的債務今年預計將達到近10兆美元。若與歐盟的數據比較，截至2022年第三季，中國地方政府債務平台總債務超過德國、法國和義大利的政府債務總和。

報導表示，自2008全球金融危機以來，中國地方政府債務問題一直在累積，雖然一些分析人士認為金融系統崩潰的可能性不大，但如果更多的本地欠款難以按時還貸，壓力可能會持續蔓延。

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