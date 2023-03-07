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迎戰人民幣「貶破7」 中企抱緊美元或避險

編譯季晶晶／綜合報導
人民幣看貶，中企正抱緊美元或進行外匯避險操作。（路透）
人民幣看貶，中企正抱緊美元或進行外匯避險操作。（路透）

路透報導，根據銀行人員、企業高管和路透分析的數據，部分中國公司抱緊出口收到的美元貨款不換匯，另一些公司則因為預期人民幣貶值而轉向避險操作。

在中國的銀行人員透露，客戶不願意將美元貨款換成人民幣，而交易所申報文件顯示，今年來已有30多家A股上市公司用衍生性金融商品規避匯率風險。

另根據人民銀行數據，過去一年逐步下滑的中國商業銀行美元存款，1月躍增340億美元至8878億美元。

上述情況與銀行預測人民幣2023年會升值，以及市場廣泛預期美元今年將下跌有出入，而且可能導致人民幣走軟。

在上海擁有一家電子元件出口商的朱女士說，她正保留部分美元不換匯，押注每年流入的大約700萬美元貨款能提振公司獲利。她說：「我可能需要把一些美元換成人民幣，才能付款給國內供應。但我覺得手頭應該留住一些美元，因為人民幣會進一步貶值。」

中國南方航空也是預測人民幣前途坎坷的企業之一。這家中國最大航空公司在2月28日提交給證交所的文件裡表示，2023年將進行最多40億美元的避險交易以「消除匯兌損益」，遠多於去年的8.5億美元。

人民幣在1月觸及6個月高點後，目前跌到逼近一美元兌人民幣七元的心理大關。

由於中國旅客出國旅行將用到外幣、美國可能進一步升息，以及地緣政治緊張情勢使投資流出中國，人民幣正承受貶值壓力。

德國商業銀行資深中國經濟學家Tommy Wu說：「中美之間不斷升級的地緣政治緊張情勢，恐使人民幣兌美元短期內貶破七。但如果即將公布的數據顯示經濟持續改善，人民幣可能持穩。」

市場預計當局短期內不會干預。渣打銀行中國策略部主管Becky Liu說，監管機構去年以來對人民幣波動的容忍度高了很多。

法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管Ju Wang表示，她持有人民幣兌美元的空頭頭寸，儘管預計人民幣不會大幅走軟。

巴克萊外匯策略師Lemon Zhang預測人民幣兌美元匯率將在6月底前保持在7，年底升至6.7。

匯率 投資 德國

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