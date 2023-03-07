台灣今年經濟成長 主計長：不低於2.45%

台灣的行政院主計總處2月底下修今年經濟成長率至2.12%，但主計長朱澤民6日在立法院表示，當時預估尚未納入疫後特別預算 所引申的經濟效益，若包含普發6000元新台幣(約195.7美元)、各項弱勢補助方案等，從目前經濟情況來看，「今年經濟成長率不會比去年的2.45%差。」

立法院財政等委員會6日聯席審查疫後特別預算案，國民黨 立委林德福表示，主計總處先前發表最新經濟預測，將今年經濟成長率下修至2.12％，較去年11月預測的2.75%下修0.63個百分點，會不會再下修？

朱澤民表示，預估時特別預算還未送到立法院，尚未包含特別預算帶動的經濟效益。普發6000元部分，保守估計可增加經濟成長率0.3個百分點，加上其他措施，包括弱勢補助、增加可支配所得，預計今年經濟成長率包含特別預算案後，「不會比去年的2.45%差。」

林德福再追問，所以經濟成長率只可能上調、不可能下調？朱澤民回應，以目前經濟情況來看，加上特別預算，應該是不會往下調。

國發會主委龔明鑫日前也表示，疫後特別預算通過後，可增加經濟成長0.35至0.45個百分點，使今年經濟成長率達2.5%以上，超越去年的2.45%。但龔明鑫先前也表示，受出口疲弱影響，景氣燈號藍燈預估會持續到年中。

財政部 7日將公布最新出口統計，根據先前預測，由於通膨、升息、俄烏戰爭等風險續存，預估2月出口規模約在333億至348億美元間，年減7%至11%，將連六減。