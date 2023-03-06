中國經濟成長目標相對溫和 全球市場正面看待

中國總理李克強5日在全國人大的工作報告中，將中國今年的經濟成長率設定在5%左右，投資人解讀，北京想要重振經濟，但又不想使其過熱進而助長全球通膨。 （歐新社）

從6日亞股大盤指數 上漲、美國公債價格走揚，以及一些新興市場的貨幣升值等金融市場反應來看，全球投資 人正面看待中國訂立的今年5%經濟成長目標，認為北京 想在不過度剌激的情況下重振經濟，以免助長全球通膨。

中國總理李克強在全國人大的工作報告，將中國今年的經濟成長目標設定5%左右，這項成長目標看起來相對溫和，但市場觀察家發現了令他們樂觀的因素，包括中國承諾在不採取助長通膨的刺激措施下，實現高質量成長。

香頌資本的董事沈萌表示：「5%實際上是一個較合理且健康的目標，更有利於遏制系統性風險。」「這樣的目標不僅讓政府在政策上擁有更大彈性，也確保了推動結構性產業改革的空間。」

MSCI亞太指數周一（6日）上漲1.1%，基準的10年期美國公債殖利率則下跌2個基點至3.93%，彭博美元現貨指數幾乎文風不動，從韓元到新台幣等新興市場貨幣升值，顯示投資人並不急於避險。

在岸的股市大盤滬深300指數收盤下跌0.5%，而衡量中企在港股表現的香港恆生中國企業指數則收復了盤中1.2%的跌幅，收盤時幾乎回到平盤。

彭博資訊報導，這些反應與去年10月中共第20大之後發生的情況大相徑庭，當時習近平權力一把抓，著實嚇壞了投資人並引發了一場史詩般的股市暴跌。

北京當局必須在避免過度刺激經濟與保持信心穩固之間採取平衡作法。由於預期在沒有太多政策投入情況下達成5%的成長率，投資人現在不再擔心北京向市場注入流動性進而助長全球通膨。

上海朴道瑞富投資管理中心高級分析師Zhang Fushen說：「在美國經濟衰退的一年裡，5%左右似乎是一個可以接受的數字。」