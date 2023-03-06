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滬港通進一步「擴容」 促進兩地市場融合

財經新聞組／綜合報導

2月，上海證券交易所（上交所）發布「關於港股通交易日曆優化實施時間的通知」，將放開兩地市場全部共同交易日的滬港通交易；3月，上交所發布「上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2023年修訂）」，將更多上市公司股票納入滬股通標的。

中新社報導，2023年開年，不斷修訂的業務辦法進一步促進了滬港兩地資本市場融通融合，雙向互聯互通提速，也給兩地投資者帶來更多的選擇和交易便利。

華鑫證券私募基金研究中心總經理傅子恒說，滬港通進一步擴容，預示中國與香港兩地金融市場開放融合程度繼續加深，兩個市場各自給予對方投資者投資新選擇、新空間，會帶來交易規模的擴大，也擴展了各自市場金融廣度。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍也表示，通過增加互聯互通的標的可以進一步提高滬港通成交量以及方便兩地投資者互通互投，也將吸引更多外資。

上交所相關負責人介紹，最新的滬股通股票標的選取標準變化，包括滬股通股票基準指數由上證180指數、上證380指數擴展為上證A股指數，成份股覆蓋將由滬市大、中盤股票進一步拓展至中、小盤股票；基於風險可控的原則，設置人民幣50億元日均市值、人民幣3000萬元日均成交金額、停牌天數占比低於50%等調入要求等內容。

根據此前中國證監會和香港證監會聯合公告的安排，在現行股票範圍的基礎上，滬港通下港股通股票範圍將新增納入平均月末市值人民幣50億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成份股。 

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