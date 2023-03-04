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路透：美銀、花旗縮減亞洲投銀人手

編譯林奇賢／綜合外電
路透引述知情人士報導，美國銀行（BofA）和花旗集團（Citigroup）已在亞洲裁掉一些投銀的職位。 （歐新社）
路透引述知情人士報導，美國銀行（BofA）和花旗集團（Citigroup）已在亞洲裁掉一些投銀的職位。 （歐新社）

路透引述知情人士報導，隨著中國的交易活動減少，美國銀行（BofA）和花旗集團（Citigroup）已在亞洲裁掉一些投銀的職位，加入同業精簡人事的行列。

知情人士透露，美銀正在縮減全球的投銀業務，2日裁掉約六個香港的工作崗位。美銀大中華地區股票資本市場團隊董事總經理David Lam、美銀中國投銀團隊董事總經理Kevin Yang，都遭裁員。David Lam證實他已離開美銀。

知情人士說，花旗2日裁汰了中國投銀團隊的四人。據了解，花旗正展開的裁員規模，不到全球員工總數的1%。

併購和股票上市等交易活動在2021年創新高後，去年大幅減少，受資本市場波動加劇、地緣政治緊張情勢的影響。與中國相關的交易活動受到的打擊尤大，因當地實施嚴格的防疫措施，雖然種種限制在去年底開始鬆綁，但已重創經濟。

高盛、摩根士丹利等華爾街大銀行，先前都已在亞洲進行裁員。消息人士說，摩根大通（小摩）也已裁掉約20個投銀職位，幾乎都是聚焦中國交易的中階銀行工作者。彭博先前報導，小摩正在亞太區裁減30名投銀部門的員工。

知情人士先前指出，野村控股公司已裁掉18個亞洲投銀職位，多數是聚焦中國的投銀工作。

裁員 股票 華爾街

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