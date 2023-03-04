蔚來年投10億人幣研發自製電池 挖角蘋果、松下人才

蔚來加碼自製電池，挖角蘋果松下人才，每年並投10億研發。（記者林宸誼／攝影）

蔚來在自製電池上表現出足夠決心，正為電池項目四處尋覓人才，包括招募蘋果 和松下的高階人才，蔚來董事長李斌透露，目前蔚來的電池研發團隊已經突破800人，每年的研發投入預計超過10億元（人民幣，下同，約1.46億美元）。

36氪報導，其中，代表性的有電池高級質量經理Shawn Hao和松下電池北美技術總經理井崎徵吾（Zack IZAKI）。目前這兩位高管均已入職蔚來，向蔚來副總裁曾澍湘匯報。

Shawn Hao是電池行業老兵，早期在克萊斯勒集團任職，之後進入萬向集團旗下的電池公司A123，由此涉足電池行業。

2012年，Shawn Hao進入蘋果公司，最早擔任手機等產品的電池技術管理和供應商質量管理，2015年8月開始進入汽車 項目，是蘋果汽車製造工程的核心人物，帶領團隊搭建了一整套流程、SOP、質量等生產體系。

但這家科技巨頭的造車項目進展並不順利，2020年10月，Shawn Hao結束了8年7個月的蘋果生涯，次年，從特斯拉 回到蘋果的汽車總工程師Doug Field也離開了。

而另一位來自松下的井崎徵吾（Zack IZAKI），更是在電池工程領域有長期實踐。

井崎徵吾領導了松下電池在北美的工程化落地，在松下與特斯拉合建的內華達超級工廠，他最早搭建了一支工程團隊，為之後的爆款車型Model 3生產電池。早期Model 3有很長一段時間陷入「產能地獄」，井崎徵吾是和馬斯克一同將特斯拉從「產能地獄」中拉出的關鍵人物。

自去年宣布自製電池以來，蔚來已經在這塊業務上傾注了相當資源。蔚來自製電池一期工廠於2月24日正式動工，新建的電池工廠規畫產能為40GWh，將投產蔚來自研的大圓柱電池。

當天，蔚來也舉辦了電池技術合作夥伴論壇，公司董事長李斌在發言中披露，目前蔚來的電池研發團隊已經突破800人，每年的研發投入預計超過10億元。

這不是一筆小數目。要知道連續兩年裝機量排名第三（僅次於寧德時代、比亞迪弗迪）的中創新航，2021年的研發投入才不到3億元，業內風格相對激進的蜂巢能源，2021年研發投入也才7.24億元，2022年預計剛剛超過10億元。

在位於上海安亭的小試制線上，蔚來已經開發出大圓柱電池的樣件。這座涵蓋了電芯、電池包試制線的實驗基地，儘管還未完全竣工，但關鍵設備廠商已經進駐將近半年。

車企自研電池已經不算新鮮事，長城汽車孵化了蜂巢能源，從電池包組裝切入電芯自產，蜂巢能源去年已經啟動科創板上市；廣汽集團成立了因湃電池，去年11月在廣州動工建設生產基地。