人行副行長：恒大危機 房企從「高血壓」變「中風」

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝3日表示，以恒大為代表的部分房地產企業資產負債表持續處於高風險狀態，最終不可持續出現風險，可比喻成從「高血壓」變成「中風」。圖為中國人民銀行資料照片。(新華社)

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝3日表示，以恒大為代表的部分房地產 企業由於長期「高槓桿、高負債、高周轉」經營，患上了嚴重的「高血壓 」，資產負債表持續處於高風險狀態，最終不可持續出現風險，可比喻成從「高血壓」變成「中風」。

澎湃新聞報導，潘功勝指出，加上持續三年的疫情衝擊對就業、收入預期影響較大，多重因素的相加放大了房地產市場風險的外溢性。

潘功勝提到，針對房地產市場出現的調整，人民銀行去年底公布了16條金融支持房地產市場平穩健康發展的政策措施，市場把它稱為「金融16條」，會同相關部門從供給和需求兩端致力，促進房地產市場的平穩運行。

潘功勝表示，從需求端看，因城施策實施好差別化的住房信貸政策，持續引導實際利率和首付比例下行，更好支持剛性和改善性住房需求。到去年12月，新發放的個人住房貸款 平均利率較上年末下降了大約140個基點。除了個別的熱點城市以外，絕大多數城市的首付比例政策下限已經達到全大陸底線。

從供給端看，所推動16條金融支持房地產市場平穩健康發展政策措施的落實，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，弱化金融機構的過度避險情緒，引導金融機構提供正常的融資，將房地產企業納入民營企業債券融資支持工具（稱「第二支箭」）的支持範圍，保持了房地產市場融資的平穩有序。

同時還推出3500億（人民幣，下同，約509.6億美元）保交樓專項借款，設立人民幣2000億（約291.2億美元）保交樓貸款支持計畫、1000億（約145.6億美元）租賃住房貸款支持計畫；指導金融機構推動行業重組併購，加快風險的市場化出清。