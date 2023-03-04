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台積去年營收 蘋果貢獻5296億台幣

記者尹慧中／台北報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

依據台積電年報，去年全年最大客戶營收貢獻首度跨越5000億元（台幣，下同，約161.81億美元）大關，改寫新猷，達5296億元，年增30.6%。外界臆測，台積電最大客戶即是蘋果

研調機構推測，由於蘋果今年不僅是台積3奈米首發客戶，採用台積5／7奈米等製程用量也將增加，預期5奈米產能半數由蘋果包下，外界看好今年台積電來自蘋果營收貢獻度持續增長。

不過，去年台積電最大客戶營收貢獻占比23%，較2021年26%略降。至於第二大客戶因占比未超過10%，未揭露營收占比，外界預期第二大客戶應為超微。

先前Statista研究數據顯示，台積電2021年營收占比前七大客戶依序為蘋果25.4%，超微約10%，聯發科8.2%，博通8.1%、高通7.6%、英特爾7.2%、輝達則為5.8%。

法人分析，台積電2022年營收順利跨過2兆元（約647.24億美元）關卡，主要是蘋果在旗艦機種市占率提升，且自主開發晶片的用量大增，也大舉填補華為旗下海思受制美國出口管制無法取得台積產能的缺口。

蘋果和台積電合作關係深遠，在Apple silicon計畫順利將自家電腦產品線的英特爾晶片汰換為自行設計晶片，讓使用者感覺到效能的提升，後續也將更新自家基頻晶片，依照進度。先前蘋果財報投資人會議時，蘋果執行長庫克也再次直言為台積電在亞利桑那州的最大客戶。

晶圓代工廠台積電最大客戶去年貢獻5296.49億元台幣營收，法人推估，蘋果（Ap...
晶圓代工廠台積電最大客戶去年貢獻5296.49億元台幣營收，法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店。（中央社）

業界人士指出，蘋果產品線當前投片最大量在iPhone，同時iPhone採用高階半導體製程比重提升，除了自行設計核心處理器效能不斷提升，更已新增2023年自行設計的5G基頻晶片，促使高階製程採用量穩步提升。

美國ITC文件顯示，蘋果和高通在基頻晶片的合作至少會到2024年5月，橫跨「X55」、「X65」及「X70」，業界推估，按照產品發展趨勢來看，蘋果手機基頻晶片也將類似Apple silicon計畫由自行設計產品接棒，為了實現無縫接軌，最快2023年蘋果自行設計的5G基頻晶片就將開始試產，預計最快2024年逐步導入。

蘋果 台積電 晶片

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