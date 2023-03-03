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嗶哩嗶哩揭財報 去年虧損75億元 較前年擴大10%

記者林茂仁／綜合報導

嗶哩嗶哩（簡稱B站）2日去年財報顯示，去年營收人民幣219億元（約31.7億美元），年增13%，全年虧損人民幣75億元（約10.8億美元），較前年虧損擴大10%。

B站去年第4季虧損已有好轉，去年去年第4季營收達人民幣61.4億元，年增6%，虧損人民幣15億元，虧損已較前年同期縮小29%。

B站CEO陳睿表示，面對去年宏觀環境帶來的挑戰，B站主動調整戰略以適應市場變化，專注提升公司經營能力，持續降本增效，加速商業化進程。2023年，在推動社區健康成長的同時，將更加聚焦核心業務，嚴格控制成本，繼續向盈虧平衡的目標邁進。

去年B站增值服務業務收入達人民幣87.2億元，年增長26%；其中直播業務增長迅速，全年收入年增30%。

去年第4季，月均活躍主播數年增70%，直播業務月均付費用戶數年增40%。B站表示，未來直播業務的發展將持續驅動B站的收入增長。隨著直播收入分成結構的持續優化，直播業務的毛利率將進一步提升。

廣告業務全年收入達人民幣51億元，年增12%。第4季度廣告收入達人民幣15.1億元，效果類廣告收入年增50%。遊戲業務全年營收達人民幣50億元。

B站表示，今年上半年將發行「斯露德」和「依露希爾：星曉」2款自研遊戲以及在國內外發行6款代理遊戲。 經過2022年的調整，將更加聚焦於核心業務發展，提高公司效率。今年，B站會持續加速商業化、提升毛利率、縮窄虧損，實現盈虧平衡。

營收 利率 CEO

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