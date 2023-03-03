理想汽車連3月交付量榜首 蔚來、哪吒緊追其後

理想汽車連續3個月位居交付榜首位。（記者林宸誼／攝影）

經歷了1月的探底，受市場回暖及去年2月春節等因素作用，中國造車新勢力在2月的交付量開始有所起色。中國5家造車新勢力相繼公布2月交付情況。其中，理想汽車 連續3個月位居交付榜首位，蔚來汽車和哪吒汽車緊跟在後，而小鵬汽車和零跑汽車銷量與去年同期相比出現下滑，大有掉隊趨勢。

儘管在年初的整體銷量出現回落，但行業普遍仍看好新能源汽車市場在今年的前景。中國乘聯會秘書長崔東樹表示，各地公布支持政策，對於穩定市場消費以及優化消費環境等方面有一定的促進作用。尤其是一些針對性的置換補貼，對拉動新能源汽車發展、淘汰老舊車輛都有較大意義，短期內有助於拉動銷量的提升。

財聯社報導，具體來看，理想汽車2月交付量達到1萬6620輛，已連續6月交付量破萬。根據理想企車先前發布的2022財報顯示，預計今年第1季度交付量為5萬2000至5萬5000輛，也就是在3月理想將完成2萬輛以上的交付任務。

理想汽車CEO 李想表示，「理想L7即將於3月初開啟首批用戶交付。同時理想L8新增Air版本，不僅擴展了家庭用戶的選擇，更加強了理想L8在人民幣30萬-40萬元六座SUV 市場中的競爭力。」

對於接下來的交付表現，李想頗有信心。在財報電話會上，李想透露說：「理想汽車今年的目標是佔境內人民幣30萬至50萬元市場區間20%的市占。這一價格區間2023年市場總銷量約140萬至150萬輛。」依此計算，理想汽車今年交付目標有望達到30萬輛。

排名第二的蔚來汽車的表現較為穩定，2月交付量與上年、上月相比均出現較大幅增長。在公布交付量同時，蔚來汽車也在當天發布的2022年財報中給出了第1季度指引，預計2023年第1季交付量將介於3萬1000輛至3萬3000輛之間，年增約20.3%至28.1%。這代表蔚來汽車在3月的交付量將繼續破萬。

蔚來汽車董事長李斌在財報中表示，2023年計畫基於蔚來第二代技術平台推出五款全新產品，增設1000個換電站以進一步提升全程用戶體驗，持續鞏固在智能電動汽車關鍵領域的競爭優勢。

在去年一路開掛的哪吒汽車從去年12月開始，交付增長速度逐漸降速。儘管在2月完成了1萬73輛的交付量，但距離巔峰狀態尚有不小差距。

比起哪吒的陡然失速，小鵬汽車近半年來銷量一直處於低迷狀態。儘管進行了一系列的組織架構和人事調整，並重金招募「鐵娘子」王鳳英任公司總裁，但從今年前2個月的表現來看，小鵬的交付量仍未見明顯起色。

處在新舊款車型交替階段的零跑汽車在2月表現不佳，交付量僅為3198輛。