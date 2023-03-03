吉利與雷諾合資開發內燃機 沙國油商入股

中國吉利汽車與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，獲得沙烏地阿拉伯石油公司入股。。（取材自界面新聞）

中國汽車 企業吉利汽車將與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，而該公司獲得全球最大石油 公司沙烏地阿拉伯石油公司入股。據吉利汽車2日在港交所發布公告稱，吉利控股、雷諾、沙烏地阿拉伯石油公司訂立意向書。有消息稱該合作意向為建立與內燃機技術有關的合資公司。

公告顯示，沙國公司擬以現金投資 以獲得建議合資公司的少數股權。吉利控股與雷諾各作為一方，預期在建議合資公司餘下股權中各自的持股量將相同。有關合資公司股權構架的詳細條款將由所有訂約方進一步磋商及確定。

事實上，在公告正式發布前，業內在去年9月便有相關傳聞。此前吉利欲收購雷諾旗下拆分出來的內燃機車系統業務，在歷經些談判過程後，最終在去年11月由吉利與雷諾宣布簽署一項非約束性框架協議，協議建議設立一家合資公司，旨在整合各訂約方各自在內燃機、混合及插電式混合動力總成、變速器業務以及相關技術方面的專長及優勢，共同研發、製造和供應混合動力系統和高效內燃機動力系統。

對於新合資公司，綜合媒體報導，該公司將在全球擁有17座工廠，年產能達到500萬套，包括燃油、混動、插電混動發動機以及變速箱。算上中國、西班牙、羅馬尼亞、瑞典和南美地區的五個研發中心，新公司總共將擁有1.9萬名員工，其中有3000名工程師。

此外，吉利汽車近期動作頻頻，一是向動力電池布局，包括收購電池企業洪橋集團，該集團主要有新能源和鐵礦資源兩方面業務，並擁有兩家動力電池企業。

另一方面，吉利旗下智慧電動車公司「極氪」宣布與Mobileye Global Inc.創始人Amnon Shashua、寧德時代、越秀產業基金、通商基金、信安智造基金等投資者完成超50億人民幣融資。