我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

吉利與雷諾合資開發內燃機 沙國油商入股

記者黃雅慧／綜合報導
中國吉利汽車與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，獲得沙烏地阿拉伯石油公司入股。。（取材自界面新聞）
中國吉利汽車與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，獲得沙烏地阿拉伯石油公司入股。。（取材自界面新聞）

中國汽車企業吉利汽車將與雷諾汽車合資新公司開發內燃機，而該公司獲得全球最大石油公司沙烏地阿拉伯石油公司入股。據吉利汽車2日在港交所發布公告稱，吉利控股、雷諾、沙烏地阿拉伯石油公司訂立意向書。有消息稱該合作意向為建立與內燃機技術有關的合資公司。

公告顯示，沙國公司擬以現金投資以獲得建議合資公司的少數股權。吉利控股與雷諾各作為一方，預期在建議合資公司餘下股權中各自的持股量將相同。有關合資公司股權構架的詳細條款將由所有訂約方進一步磋商及確定。

事實上，在公告正式發布前，業內在去年9月便有相關傳聞。此前吉利欲收購雷諾旗下拆分出來的內燃機車系統業務，在歷經些談判過程後，最終在去年11月由吉利與雷諾宣布簽署一項非約束性框架協議，協議建議設立一家合資公司，旨在整合各訂約方各自在內燃機、混合及插電式混合動力總成、變速器業務以及相關技術方面的專長及優勢，共同研發、製造和供應混合動力系統和高效內燃機動力系統。

對於新合資公司，綜合媒體報導，該公司將在全球擁有17座工廠，年產能達到500萬套，包括燃油、混動、插電混動發動機以及變速箱。算上中國、西班牙、羅馬尼亞、瑞典和南美地區的五個研發中心，新公司總共將擁有1.9萬名員工，其中有3000名工程師。

此外，吉利汽車近期動作頻頻，一是向動力電池布局，包括收購電池企業洪橋集團，該集團主要有新能源和鐵礦資源兩方面業務，並擁有兩家動力電池企業。

另一方面，吉利旗下智慧電動車公司「極氪」宣布與Mobileye Global Inc.創始人Amnon Shashua、寧德時代、越秀產業基金、通商基金、信安智造基金等投資者完成超50億人民幣融資。

而沙國石油公司是全球最大的石油公司。據該公司去年第3季業績，其中營收達1450億美元，年增51.4%；淨利潤達424億美元，年增39.4%。路透指出，這筆交易將使沙國石油公司成為第一家投資汽車業務的大型石油生產商，因為電動汽車的興起可能會降低對傳統燃料的需求。

吉利汽車近期動作 製表／黃雅慧
吉利汽車近期動作 製表／黃雅慧

石油 汽車 投資

上一則

iPhone 15傳採台積3奈米製程 台鏈鴻海、大立光利多

下一則

通膨仍在高檔 2年期美債殖利率攀抵15年最高

延伸閱讀

蘋果退出後 中國手機超車搶占俄羅斯95%市場

蘋果退出後 中國手機超車搶占俄羅斯95%市場
內州醫療運輸機墜毀 5人罹難

內州醫療運輸機墜毀 5人罹難
開戰一年 俄籍偷渡客增4.3倍

開戰一年 俄籍偷渡客增4.3倍
普亭出兵烏克蘭一年 從美墨邊界入境俄羅斯人增加4.3倍

普亭出兵烏克蘭一年 從美墨邊界入境俄羅斯人增加4.3倍

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選