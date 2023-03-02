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蔚來Q4營收不如預期 虧損擴至近58億元

記者黃雅慧／綜合報導
蔚來汽車1日發布2022年第4季及全年財報顯示，2022年第4季淨虧損人民幣57.86億元，第3季虧損人民幣41.11億元。虧損顯然進一步擴大。（取材自汽車之家網）
蔚來汽車1日發布2022年第4季及全年財報顯示，2022年第4季淨虧損人民幣57.86億元，第3季虧損人民幣41.11億元。虧損顯然進一步擴大。（取材自汽車之家網）

中國造車新勢力之一的蔚來汽車1日發布2022年第4季及全年財報顯示：2022年第4季，蔚來營收人民幣160.6億元（約23.35億美元），年增62.2%，但低於市場預期的人民幣172億元（約25億美元）；毛利率為3.9%；而第4季虧損人民幣57.86億元（約8.4億美元），第3季虧損人民幣41.11億元（約5.97億美元）。虧損進一步擴大。分析認為，如何遏止虧損擴大是蔚來面臨的挑戰。

從全年業績來看，蔚來去年總收入年增36.3%，同期歸屬於股東的虧損為人民幣145.59億元，較上一年同期擴大37.7%。這也是蔚來汽車連續2年出現虧損擴大的情況。

從交付量來看，蔚來在去年第4季共交付4萬輛汽車，年增60%，並實現創紀錄的季交付量。

從車輛利潤率來看，蔚來車輛利潤率在去年第4季為6.8%，而2021年第4季為20.9%，2022年第3季為16.4%。數據顯示車輛利潤率在月增率與年增率都大幅下降。

對於車輛利潤率下降，蔚來方面表示，一方面是庫存準備金增加、生產設施的加速折舊以及現有一代ES8、ES6和EC6的購買承諾損失，在一代車型向2.0平台新車型過渡期，預計上述車型的生產和交付水平會降低，這對車輛利潤率產生了6.7個百分點的負面影響；另一方面則是由於每輛車的電池成本有所增加。

值得注意的是，蔚來汽車在研發上的巨大投入大幅提升了成本。財報顯示，蔚來在去年第4季的研發支出高達人民幣39.8億元，年增幅高達117.7%，月增幅也達到35.2%。全年總研發支出為人民幣108.4億元，年增136%。蔚來汽車執行長李斌此前曾表示，預計蔚來汽車今後的研發支出約為每季人民幣30億元。

分析認為，去年蔚來由於汽車供應鏈和產線方面問題，導致在整體銷量和毛利率方面均有所受影響。加上特斯拉降價引發的價格戰，讓蔚來營收利潤整體下降。以盈虧平衡為下一目標的蔚來無論是維持住虧損不要繼續擴大，還是讓毛利率的重新回暖，都是需要考慮的問題。尤其是在換電和極致服務的必須費用下，蔚來要面臨的困難可能會比其他電動車新勢力更大。

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