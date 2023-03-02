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人民幣升破6.9關卡 暴力反彈逾700基點

記者林茂仁／綜合報導
人民幣對美元升破6.9，暴力反彈700基點。 （中通社）
人民幣對美元升破6.9，暴力反彈700基點。 （中通社）

3月的首個交易日，人民幣對美元匯率1日一改2月的跌勢迎來大漲，在岸和離岸市場的漲幅一度達到1%，尤其夜盤時段更暴力反彈高達700多基點，一舉升破6.9關卡。

澎湃新聞報導，人民幣對美元即期匯率1日下午盤收在6.8854，較上一交易日升值538個基點，在進入夜盤交易時間後進一步走高，進一步升破6.88和6.87關口，漲超過700基點。

離岸人民幣對美元匯率也同樣大幅走高。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率3月1日盤中最高升值至6.8698，漲幅超過800基點。

某國有大行外匯交易員表示，早盤PMI數據有提振作用，加上A股、港股大漲的連動，美元指數回落，午後人民幣在在岸和離岸市場的漲幅進一步擴大。

中國國家統計局1日發布的資料顯示，2月製造業採購經理人指數（PMI）為52.6，高於預期，比1月上升2.5，創2012年5月以來的十年新高。

今年2月，人民幣對美元匯率在經歷2022年11月到2023年1月的連續三個月升值後轉入貶值，整個2月，人民幣對美元即期匯率合計下跌1,821個基點，跌幅達到2.69%，人民幣對美元中間價累計下跌1,915個基點，跌幅達到2.83%。

匯率 指數 投資

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