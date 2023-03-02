華為控告小米專利侵權 可能要求談判授權費用

中國兩大科技巨頭華為控告小米，即將對簿公堂。（路透）

中國兩大科技巨頭華為 與小米 因專利問題將對簿公堂。據國家知識產權報刊發的「重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告」顯示，華為就小米專利侵權一事向國家知識產權局申請行政裁決獲受理。有分析指出，華為或是希望將小米拉至談判桌前洽談專利授權費用，同時業界也在觀察行政裁決會否成為往後科技企業處理專利訴訟的可行途徑。

這次華為舉動有極大可能是與小米談判雙方專利授權許可問題。此前，華為先後已與三星、OPPO達成全球專利交叉許可協議。

此前，華為常務董事、終端BG執行長余承東在去年2022 世界設計之都大會開幕式上，就因專利侵權問題說：「在很多行業，尤其中國的一些企業，他們在抄襲我們的設計。包括我們的一些專利，大家用了也不給我們付專利費，直接用，然後還講成是他們自己的專利，甚至有些東西是直接抄。」

據了解，中國對專利侵權糾紛採用行政和司法雙軌解決機制，而行政裁決具有快捷、高效性特質，可能成為許多專利權人選擇行政裁決作為解決專利侵權問題的首選。

該公告顯示，國家知識產權局日前受理華為提出的小米侵犯其四項中國專利的案件。從案件披露的內容來看，這次涉及糾紛的四個專利分別為「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時反饋ACK/NACK訊息的方法、基站和用戶設備」和「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」。

有觀點認為，此次涉案的四項專利中，其中兩項為4G、LTE標準必要專利，小米無法繞過，另兩項專利涉及手機 攝影和屏幕解鎖技術。

目前華為在全球已申請10萬餘項專利，包括4G、5G標準必要專利，其他通訊企業難以規避。