中國製造業PMI攀10年新高 連兩月站上擴張區 顯示經濟加快復甦

中國2月官方製造業PMI為52.6，創下十年新高。（新華社）

中國國家統計局1日發布2月官方製造業採購經理人指數 （PMI）為52.6，創下十年新高，並較1月上升2.5，高於市場預期，顯示中國經濟加快復甦。

2月製造業PMI、非製造業（服務業）PMI分別為52.6、56.3，比1月高2.5、1.9，均連續兩個月位於50之上的擴張區間。

中國物流資訊中心特約分析師張立群表示， 2月製造業PMI指數在榮枯線50之上繼續走高，儘管有春節因素影響，但從PMI升幅較大，特別是各分項指標大多數均已升高到榮枯線以上來看，仍然明顯表現出經濟全面持續回升的態勢更加明朗。

張立群指出，也要看到反映市場需求不足的企業占比仍超過52％；反映原材料成本高的企業占比仍超過49％，表明企業生產經營面臨的困難仍然不小。

2月製造業生產指數為56.7，比1月上升6.9，從企業規模來看，大型、中型和小型企業的生產指數都高於50，分別為58.2、56.6和53.7。新訂單指數為54.1，比1月上升3.2。從企業規模來看，大型、中型和小型企業的新訂單指數都高於50，分別為56.1、52.8和51.4。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，2月穩經濟政策措施效應進一步顯現，加上疫情 影響消退等有利因素，企業復工 復產、復商復市加快，經濟景氣水準繼續回升。

趙慶河指出，製造業景氣面繼續擴大，產需兩端同步擴張。從行業情況看，木材加工及家具製造、金屬製品、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數兩個指數均升至60以上高位景氣區間，行業產需活躍度回升。

另外，2月非製造業商務活動指數繼續回升，從行業情況看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等八個行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間，相關行業市場活躍度較高，企業業務總量明顯上升。