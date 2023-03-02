我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

中國製造業PMI攀10年新高 連兩月站上擴張區 顯示經濟加快復甦

記者葉文義／綜合報導
中國2月官方製造業PMI為52.6，創下十年新高。（新華社）
中國2月官方製造業PMI為52.6，創下十年新高。（新華社）

中國國家統計局1日發布2月官方製造業採購經理人指數（PMI）為52.6，創下十年新高，並較1月上升2.5，高於市場預期，顯示中國經濟加快復甦。

2月製造業PMI、非製造業（服務業）PMI分別為52.6、56.3，比1月高2.5、1.9，均連續兩個月位於50之上的擴張區間。

中國物流資訊中心特約分析師張立群表示， 2月製造業PMI指數在榮枯線50之上繼續走高，儘管有春節因素影響，但從PMI升幅較大，特別是各分項指標大多數均已升高到榮枯線以上來看，仍然明顯表現出經濟全面持續回升的態勢更加明朗。

張立群指出，也要看到反映市場需求不足的企業占比仍超過52％；反映原材料成本高的企業占比仍超過49％，表明企業生產經營面臨的困難仍然不小。

2月製造業生產指數為56.7，比1月上升6.9，從企業規模來看，大型、中型和小型企業的生產指數都高於50，分別為58.2、56.6和53.7。新訂單指數為54.1，比1月上升3.2。從企業規模來看，大型、中型和小型企業的新訂單指數都高於50，分別為56.1、52.8和51.4。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，2月穩經濟政策措施效應進一步顯現，加上疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水準繼續回升。

趙慶河指出，製造業景氣面繼續擴大，產需兩端同步擴張。從行業情況看，木材加工及家具製造、金屬製品、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數兩個指數均升至60以上高位景氣區間，行業產需活躍度回升。

另外，2月非製造業商務活動指數繼續回升，從行業情況看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等八個行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間，相關行業市場活躍度較高，企業業務總量明顯上升。

趙慶河指出，2月企業生產經營景氣狀況持續的改善，採購經理指數繼續的回升。

中國官方製造業PMI
中國官方製造業PMI

指數 疫情 復工

上一則

華為控告小米專利侵權 可能要求談判授權費用

延伸閱讀

油價漲 美國原油出口創紀錄 中PMI推升鋁銅等工業金屬

油價漲 美國原油出口創紀錄 中PMI推升鋁銅等工業金屬
台灣製造業PMI大彈升 可能已度過景氣最壞時刻

台灣製造業PMI大彈升 可能已度過景氣最壞時刻
中國去年GDP總量 達18兆美元 居世界第二位

中國去年GDP總量 達18兆美元 居世界第二位
歐元區PMI大幅升至52.3

歐元區PMI大幅升至52.3

熱門新聞

蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

難得看法相近 經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

2023-02-23 09:34
Stellantis集團去年的營業利潤表現，勝過福特、通用、特斯拉。美聯社

這家車廠去年獲利超越通用、福特 連特斯拉也敗陣

2023-02-23 12:27

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣