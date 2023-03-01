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台灣製造業PMI大彈升 可能已度過景氣最壞時刻

編譯葉亭均／綜合外電
根據標普全球的數據，台灣製造業PMI從44.3彈升至49，回升至去年6月以來最高。（本報資料照片）
根據標普全球的數據，台灣製造業PMI從44.3彈升至49，回升至去年6月以來最高。（本報資料照片）

亞洲製造業活動顯示出復甦跡象，因中國重新開放，為疲軟的全球經濟提供支撐，台灣的製造業景氣更大幅回升，反映可能已度過最糟時刻。不過，日本的景氣進一步放緩，凸顯出高通膨與升息的影響依然衝擊需求。

標普全球製造業採購經理人指數（PMI）1日顯示，2月亞洲工廠景氣分歧的情況繼續擴大，東南亞等偏向內需帶動型的經濟體繼續擴張，但北亞仰賴出口型的經濟體則落後。

根據標普全球的數據，台灣製造業PMI從44.3彈升至49，回升至去年6月以來最高，寫下亞洲地區最大改善幅度，儘管指數仍低於50的景氣榮枯分界水準，但景氣下滑的程度明顯趨緩，無論產量、新增訂單和採購量的萎縮速度都見減緩。

標普全球市場情報經濟研究部副主任菲德斯表示，PMI指數向上，顯示有廠商受惠於中國防疫限制放寬，訂單需求開始改善，而且景氣萎縮的最壞時刻可望已經過去。

中國官方製造業PMI大幅上升至52.6，回升至近11年來最高，也代表景氣連續兩個月處於擴張水準；財新2月中國製造業PMI也升至51.6，為八個月高點。

東南亞方面，泰國2月PMI升至54.8，為亞洲地區最高；越南的指數則從47.4大幅躍升至51.2，反映景氣由萎縮轉為擴張；菲律賓、印尼和緬甸也公布正面的PMI數據，僅馬來西亞景氣仍陷萎縮，但已有回升。

然而，北亞工廠的景氣依然萎縮。日本2月PMI從48.9跌至47.7，為逾兩年低點，新訂單和生產指標都以2020年9月以來最快速度下滑。南韓將在2日公布數據，但疲軟的出口數據顯示南韓製造業尚未擺脫困境。

指數 東南亞 南韓

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