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中國去年GDP總量 達18兆美元 居世界第二位

記者陳言喬／綜合報導
大陸國家統計局公布2022年中國國內生產總值（GDP）達1210207億元人民幣，同比增長3%。圖為去年七月江蘇蘇州一家企業內的生產景象。（中新社）
大陸國家統計局公布2022年中國國內生產總值（GDP）達1210207億元人民幣，同比增長3%。圖為去年七月江蘇蘇州一家企業內的生產景象。（中新社）

中國國家統計局公布2022年中國國內生產總值(GDP)達121萬億（兆）元人民幣（約17.4兆美元），按年平均匯率折算，中國經濟總量達18兆美元，穩居世界第二位。人均GDP為8萬5698元人民幣（約1萬2344美元），繼續保持在1.2萬美元以上。

央視新聞報導，國家統計局2月28日發布「2022年國民經濟和社會發展統計公報」，國家統計局副局長盛來運表示，統計局28日發布的統計公報顯示，初步核算，2022年全年中國國內生產總值1210207億元人民幣，比上年增長3.0%。

盛來運在評讀公報時指出，2022年全年中國經濟頂住壓力實現3.0%的增長，在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中增速領先，經濟總量持續擴大，發展基礎更加堅實，綜合國力進一步增強。

根據公報，第一產業增加值人民幣8兆8345億元（約1兆2725億美元），比上年增長4.1%；第二產業增加值人民幣48兆3164億元（約6兆9,96億美元），增長3.8%；第三產業增加值人民幣63兆8698億元（約9兆2000億美元），增長2.3%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.3%，第二產業增加值比重為39.9%，第三產業增加值比重為52.8%。

全年最終消費支出拉動國內生產總值增長1.0個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長0.5個百分點。

全年人均國內生產總值85698元人民幣，比上年增長3.0%。國民總收入1197215億元人民幣（約17兆2450億美元），比上年增長2.8%。全員勞動生產率為15萬2977元（約2萬2035美元）/人，比上年提高4.2%。

2022年，中國國內生產總值(GDP)達121萬億元人民幣，這是繼2020年、2021年連續突破100萬億元人民幣、110萬億元人民幣之後，再次躍上新台階。按年平均匯率折算，中國經濟總量達18萬億美元，穩居世界第二位。人均國內生產總值為85698元，按年平均匯率折算達12741美元，繼續保持在1.2萬美元以上。

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