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中國用高階手機 與蘋果、三星爭搶海外市場

記者林宸誼／綜合報導
榮耀在MWC上發布全新一代旗艦產品榮耀Magic5系列，同時將境內在售的折疊屏旗艦榮耀Magic Vs也帶到了海外市場。（取材自榮耀官網）
榮耀在MWC上發布全新一代旗艦產品榮耀Magic5系列，同時將境內在售的折疊屏旗艦榮耀Magic Vs也帶到了海外市場。（取材自榮耀官網）

多家中國手機企業於2023世界行動通訊大會（MWC）上，發布或者展示進軍海外市場的機型。相比以往透過性價比策略爭奪國外用戶不同，這次手機企業多用高階機型直面蘋果、三星兩家巨頭。　

每日經濟新聞報導，前幾年中國手機企業爭奪海外市場，經常使用的是性價比策略，用品質較佳的產品加上相對低廉的價格，贏得市占。但這種策略，正在悄悄發生改變。

由於全球手機市場低迷，銷量下滑，幾家龍頭公司對存量市場進行反復爭奪。對於中國手機企業而言，若不能儘快往高階市場突破，競爭力將會大打折扣。

榮耀在MWC上發布全新一代旗艦產品榮耀Magic5系列，同時將境內在售的折疊屏旗艦榮耀Magic Vs也帶到了海外市場。

無論是Magic5還是Magic Vs，走的都是中高端路線。Magic5售價為人民幣6600元（約950美元）。而榮耀Magic Vs的全球售價則為人民幣1萬1760元（約1693美元）。

榮耀方面表示，這是「折疊屏+全能旗艦」的雙旗艦戰略在海外市場的正式落地，「向全球高階手機市場發起全面衝擊。」

OPPO在大會上重點展示了Find N2系列產品。OPPO Find N2 Flip是一款「口袋小折疊」的豎向折疊屏產品，剛剛在英國發布，售價人民幣7000元（約1008美元），2月28日在歐洲發售。

小米13與小米13 Pro也在MWC期間面向海外市場進行了發佈。小米13國際推薦零售價人民幣7350元（約1058美元），小米13 Pro國際推薦零售價人民幣9550元（約1375美元）。

在聯想展台展示的卷軸屏概念手機引起關注。卷軸屏手機本身不用折疊，而是透過類似捲簾門的伸縮，改變螢幕的大小。這還只是一款概念機，目前還沒有量產。不過依舊能從中看到手機企業透過技術向高端產品邁進的意圖。

市場調研機構Canalys的報告顯示，2022年全年手機出貨量下降11%至12億部以下，表現慘澹。中國信息通信研究院發布的數據顯示，2022年全年，境內市場手機總體出貨量累計為2.72億支，年減22.6%。

在大盤沒有增量的時候，依靠性價比策略來拓展全球市場的中國企業面臨著更大的壓力。去年，三星和蘋果的市占分別居於全球第一和第二位，後面則是幾家中國企業。整體都有下滑，但中國手機品牌的下滑幅度更大。

這就代表在市占不占優的情況下，中國國產高階產品若不能儘快立起來，會面臨銷售量和銷售額的雙重壓力。所以，開拓更多國際市場，用高階產品去跟蘋果和三星競爭，成為中國手機企業的重要選擇。

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