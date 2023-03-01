五大客戶猛砍單 台積本季財測恐難達標

業界傳出，受超微、輝達、聯發科、高通 、英特爾等五大客戶庫存調整狀況比預期激烈影響，台積電 本季營運逆風大增，面臨美元計價營收 恐無法達成財測低標問題，單季營收季減幅度恐大於17%，高於原本財測預期的14.2%。由於營收規模縮小，毛利率、營益率也多少會受衝擊。

對於相關傳聞，台積電28日強調，本季營運展望維持元月法說會釋出的訊息不變。

不過，受市場雜音影響，台積電近期股價已出現「漲不太動」的態勢，不僅上周五（24日）228長假前最後一個交易日最後一盤遭摜殺9元，並由紅翻黑，以當日最低價511元收市，228長假期間，ADR自90.08美元附近回檔，累計跌幅約3%，周二ADR早盤在平盤附近震盪，隱約透露市場對台積基本面修正的疑慮。

台積電先前預期，本季營收介於167億美元至175億美元，平均值約171億美元，約季減14.2%，主要反映庫存調整與消費不振干擾經濟前景等問題。

最新消息則傳出，台積電主要非蘋客戶，包括超微、輝達、聯發科、高通、英特爾等五大咖庫存調整狀況比預期激烈，觀望態度濃厚，投片量縮手並將部分產品所需晶片遞延至第2季拉貨，衝擊台積電本季營運不如預期，恐下修財測，美元計價營收低標也難達陣，營收季減幅度恐比預期高3個百分點。

業界透露，台積電非蘋主要客戶庫存調整進度不如預期，雖然有部分AI應用急單在首季加入，但按照相關生產排程最快第2季才會認列營收。

另外，近期相關科技大廠人事異動與裁員干擾專案出貨與開發進度也是主因。就應用別來看，手機、個人電腦需求仍疲弱。

業界觀察，台積電個別客戶受景氣影響程度不同，PC相關營收占比高者受創較大，共同的情況仍是高庫存仍必須在今年上半年處理完畢。