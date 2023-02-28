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3年內 鴻海募電動車軟體千人大軍 部分職缺徵才無上限

記者蕭君暉／台北報導
鴻海衝刺營運，3月啟動新一波徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募千人電動車軟體大軍。（美聯社）
鴻海衝刺營運，3月啟動新一波徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募千人電動車軟體大軍。（美聯社）

鴻海衝刺營運，3月啟動新一波台灣大徵才，畢業生與實習生雙管齊下，鎖定電動車、新世代通訊與半導體等應用，三年內要招募電動車軟體千人大軍，並首次舉辦董事長辦公室暑期實習生計畫，實習期間薪資3.2萬元新台幣(約7267美元)起，不限系所，未來有望優先任用。

鴻海表示，2023年校園徵才活動起跑，不論是應屆畢業生求職，或是在校生找實習機會，都歡迎投遞履歷。鴻海並未透露此次徵才規模，據了解，鴻海集團求才若渴，部分職缺打出徵才無上限。

至於首次舉辦的董事長辦公室暑期實習生計畫，以「鴻海體驗」為主軸，於校園中找尋優秀，且具領導特質的年輕學子，鎖定大三、大四，碩博士在學生，不限系所，不僅能一窺鴻海內部企業文化，實習期間大學生月薪3.2萬元，碩士生3.5萬元，博士生則有4萬元。

鴻海指出，董事長辦公室暑期實習生計畫將讓學生們深入鴻海中央核心單位，進行為期兩個月的暑期實習，實習生將一窺鴻海決策核心。除學習各核心單位專業知識能力外，更能深度體驗獨特的經營格局與雇主品牌形象經營策略。

另一方面，近年鴻海在推動電動車發展的過程中，增加更多「軟硬整車研發」項目，例如化學電池、資訊軟體、車載系統、智慧座艙、車聯網等，因此需要不斷擴大對人才需求，目標希望未來三年內，能徵到1000位軟體、韌體人才。

鴻海軟體研發中心負責人葉光釗示，從鴻海造車的角度來說，當前目標是全力打造電動車產業中，最需要軟硬整合的研發專案，因此需要非常多的靈活跨界、多元思考的軟體人才。

葉光釗表示，電動車進入軟體定義汽車（SDV）時代，代表軟體研發將深度參與汽車的設計開發、產品驗證，乃至銷售服務整個過程，並成為創造產品差異化和客戶體驗創新的關鍵。

鴻海人資長夏國安之前表示，鴻海發展電動車產業，除了自己做，也會跟MIH聯盟成員、供應商、客戶發展出供應鏈聚落，因此在這個過程，希望幫台灣留才，希冀能與各台灣企業一起抓住這個機會，共同為台灣造車產業，並創造更多新商機，以及新的就業機會。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰之前指出，電動車未來可與機器人、數位醫療結合，發展出第二生活空間，以及隨選共享移動服務（On-demand Shared Mobility）等移動即服務（Mobility as a Service）等創新應用，歡迎有創意、有想法的年輕人才加入，一起來革新出行移動產業。

鴻海 電動車 汽車

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