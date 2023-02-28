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中國大型房企搶地 土地拍賣市場回溫

記者黃雅慧／綜合報導
中國房市或現復甦訊號，做為房市領先指標的土地拍賣市場正在回溫。（中新社）
中國房市或現復甦訊號，做為房市領先指標的土地拍賣市場正在回溫。（中新社）

中國房市或現復甦訊號，作為房市領先指標的土地拍賣市場正在回溫。據中國房產調研機構中指研究院數據統計，今年以來，中國土地出讓金約人民幣268億元（約38.5億美元），平均溢價率5%，保利發展、龍湖集團等多家大型房企開始出手買地，就連網路巨頭京東集團也在搶標土地業者名單。

時代周報報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，樓市是真回暖還是假回暖，土地市場是重要的風向標。

近期，杭州完成2023年首輪集中拍地的熱度吸引眾人目光。其出讓的13宗住宅用地全部成交，其中民企斬獲七宗，參拍熱情明顯提升。而蕭山城區市北土地還未開拍已達封頂，參與競地企業高達60家，創杭州單一土地參拍房企數量新高，成為近日中國業界熱議的話題。

蘇州土拍也傳佳音，中指研究院統計，蘇州第一批次出讓的11宗宅地中，最高溢價率15%。諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪分析，蘇州本輪土拍與去年不同在於，品牌央企、國企及外來房企加大布局力度，凸顯市場逐步回溫下，資金實力雄厚的房企更看好蘇州樓市。

另一個土拍市場風向標─深圳與廣州近期開始披露供地名單，李宇嘉從供給面分析認為，政府還是謹慎，一方面縮減供地規模以避免流拍；另一方面，提高中心區供地的數量、質量，以提振開發商拿地的積極性。

此前，北京土拍共出讓六宗宅地，引人注目的是，民企久違參拍。比如亦莊新城土地被「稀客」京東以人民幣31.1億元底價攬入；另外，龍湖也參與在北京土拍中，此前龍湖管理層在投資工作上明確，必須往高量級城市去投標，2023年主基調將是繼續收縮、聚焦。

中指研究院高級分析師張曉飛認為，當前部分民企展開拿地的同時依舊十分謹慎，僅對熟悉的市場區域範圍進行拿地。主因在於市場尚未全面恢復，城市之間和城市內部市場分化趨勢愈發明顯，優質土地持續被關注，邊緣土地依舊無人問津或被流拍。民營企業會在確保資金和利潤空間有保障的前提下進行拿地。

中國主要城市土地拍賣狀況(資料來源：新聞整理 黃雅慧／製表)
中國主要城市土地拍賣狀況(資料來源：新聞整理 黃雅慧／製表)

北京 分析師 投資

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