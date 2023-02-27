鼓勵創新型企業 港允許無盈利科技業上市

香港 財經事務及庫務局局長許正宇表示，港交所今年3月將修改主板上市規則，允許「無收入、無盈利」的科技公司赴港上市，鼓勵創新型企業在資本市場融資，並幫助香港在金融方面與大灣區 聯通。

據公開訊息顯示，港交所主板是為符合盈利或其他財務要求的公司而設，要在該板上市需要符合：具備三年營業紀錄，且過去三年盈利要達港幣8000萬元（近一年達港幣3500萬元，前兩年合計須達港幣4500萬元），這三年必須有相同管理層。

許正宇表示，至今有600個私募基金赴港註冊，私募基金要進入大灣區需法律、會計等服務支持，因此也可從中推動香港相關專業服務。他指出，會向私募基金提供資助計劃及稅務安排，讓私募基金更易進入大灣區。

許正宇說，上半年會落實港幣人民幣雙櫃台，目前有十幾家上市公司願意開設，人民幣和港元價格要趨同，會向發行人提供相關交易印花稅寬免，細節會與中國監管機構商討。

香港特區政府財政司司長陳茂波在22日發表香港2023/2024財政年度特區政府財政預算 案時表示，港交所經諮詢市場後，預告在今年第1季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。

事實上，港交所在去年10月曾刊發諮詢文件，建議擴大香港現有上市制度，允許特專科技公司來港上市。