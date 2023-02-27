中國乘用車銷售 中止高增長 乘聯會籲鬆綁限購令

中國乘聯會對近三個月車市研判 製表／黃雅慧

中國車市不振，據乘聯會調查，2月狹義乘用車零售銷量預計135萬輛，年增7.2%，止步高增長。為讓銷量往上提升，乘聯會祕書長崔東樹26日建議，對汽車 保有量（登記使用的車輛）低於400萬的城市放開限購，藉以為低迷的車市消費注入強心針。

據乘聯會調查， 2月零售低速成長，對車市又潑下一盆冷水。2月狹義乘用車零售銷量預計135萬輛，年增7.2%；其中新能源零售銷量預計40萬輛，年增46.6%，滲透率29.6%。

要提振車市消費，崔東樹指出，汽車、汽油消費占規模以上社會消費品零售總額的40%左右，是消費頂梁柱。現在400萬以下保有量的限購城市有能力擴大汽車消費，加快活躍二手車 市場。因此建議400萬以下保有量的城市放開私人購車限制。

汽車限購政策初衷是應對城市交通擁堵和環境汙染而推出的應急舉措，核心目的是通過源頭控制汽車總保有量。但「一刀切」的做法反而在某種程度上抑制汽車消費。

事實上，中國國務院 在去年4月發布釋放消費潛力的通知指出，要穩定增加汽車等大宗消費，各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制等、因地制宜逐步取消汽車限購。

中國發改委在去年底發布擴內需方案，進一步鼓勵限購地區探索差異化通行管理等替代限購措施，比如推進二手車交易登記跨省通辦；便利二手車交易；加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設等。

此前，中國汽車流通協會副祕書長王都通過界面新聞指出，從中國陸官方近期發布的文件可知，推動汽車消費由「購買管理」向「使用管理」轉變，王都認為未來中大型城市的限購政策將有所鬆動，或通過科學公平的手段，鼓勵汽車消費者合理使用路權。

中國1月汽車銷量下滑顯示需求下降，地方政府、車企紛推出補貼、折扣來刺激需求。比如河南鄭州在今年1月1日到6日發放汽車消費券，到期後再加碼人民幣1億元的汽車消費券；北京、上海、浙江、山西、海南、天津、重慶與山東等地也出台類似政策。