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泛鴻海集團擴大歐洲布局 轉投資HMD規畫建立產線

記者吳凱中／綜合報導
泛鴻海集團全球布局大進擊　　製表／吳凱中
泛鴻海集團全球布局大進擊　　製表／吳凱中

鴻海集團轉投資HMD Global在世界行動通訊大會（MWC）前夕發表新一代諾基亞（NOKIA）手機，並宣布將把手機生產線帶回歐洲，預計今年內於歐洲境內生產5G連網手機產品，藉此呼應歐盟近年製造業回流趨勢。

鴻海集團積極擴大全球布局，印度、越南、印尼等地正馬不停蹄拓展勢力，HMD宣布要在歐洲建立手機生產線，意味泛鴻海集團全球布局再進擊。

業界人士指出，目前大型手機製造商據點大都位於亞洲，主要落腳大陸、越南及印度等地，歐洲並無大型手機製造工廠，HMD擬於歐洲設立工廠，也是手機製造業一大創舉。

本屆MWC於西班牙巴塞隆納時間2月27日至3月2日登場，HMD搶在開展前發表三款新手機，並宣布今年正在開發將5G設備生產引入歐洲的能力和流程，該計畫初期是將部分手機移回歐洲生產，為此，HMD正與多家IT安全合作夥伴進行軟體修改與全面測試。

HMD未透露歐洲設廠地點，僅表示此舉主要因應歐洲本地客戶需求激增，部分原因則是其企業和消費用戶對安全性和可持續性的擔憂。該公司預計將於今年下半年開始計畫，其手機零組件仍是由大陸供應商提供，再運到歐洲進行最終組裝測試。

近年歐美各國吹起製造業回流，歐洲也陸續祭出相關補貼方案，如正在歐盟討論的「晶片法案」（Chips Act）；HMD回應，雖然不能討論具體的歐洲補貼，但該公司與歐洲公部門與私營部門有多方合作，倡導歐洲製造與研發。

業界觀察，HMD要在歐洲建立手機生產據點仍待考驗，具體仍要看合作對象及歐盟官方補貼政策。

據悉，雖然HMD擬於歐洲設立手機生產線，但生產據點不會與鴻海集團現有在歐洲工廠合作，而是自行尋找據點；目前鴻海歐洲主要生產據點位於東歐，其中捷克廠為集團歐洲製造中心，生產產品涵蓋電視、印表機、網通、伺服器等。

HMD為鴻海集團轉投資公司之一。2016年鴻海旗下富智康（FIH）攜手HMD，以3.5億美元取得微軟手中的NOKIA 品牌授權行動裝置業務。鴻海在2018年、2020年相繼投資HMD ，根據公開資料，鴻海集團在2020年7月時，持股HMD比重約6.2%。

手機 鴻海 投資

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