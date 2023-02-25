中前財長樓繼偉談房地產改革 最終要取消「預售制」

中國前財長樓繼偉近日表示，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大，估計過渡期至少需要幾年，（房地產）最終要過渡到取消「預售制」。（取材自中新網）

去（2022）年中國出現大量房地產 企業現金流斷裂，甚至申請破產 ，爛尾樓也大量增加。對於房地產風險攀高，中國前財長樓繼偉近日表示，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大，估計過渡期至少需要幾年，（房地產）最終要過渡到取消「預售制」。

樓繼偉23日在申萬宏源2023資本市場春季策略會上發表主題演講。他提到，中國房地產風險一直有「三高 」，也就是高槓桿、高負債、高周轉運行的特色，這樣運行模式已經走到盡頭。

他指出，由於各種因素作用，2022年大量的房地產企業現金流斷裂，甚至申請破產。爛尾樓也大量增加，又引發了斷貸潮，購房業主、商業銀行、甚至城投公司都捲入其中。

樓繼偉指出，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大。需要各方共同努力針對性的綜合施策，首先要度過最艱難的時刻。去年11月發佈的「金融16條」就是比較有效的做法，屬於過渡性措施，著力於在化解風險過程中不產生新的風險。

他認為，最終要過渡到取消「預售制」，這是房地產「三高」可以運行的重要關鍵之一，他估計過渡期至少需要幾年。

樓繼偉並指，更為重要的也是更為艱巨的是推進結構性改革，中國租房的比例遠遠低於其他國家，中央各部門早就提出提高租房比例，並要求「租購同權」，但進度並不理想，十四五規劃進一步強調了這一要求。

重要的原因是一些制度性問題，戶籍、就學、就醫、甚至買車都同住房所有權掛鉤，居民多購少租也是不得已。

他指出，解決制度性問題需要結構性改革，這需要克服大量的既得利益障礙。有一個數量指標可以表達扭曲的嚴重程度，即租購價格比，成熟市場經濟國家都實現了「租購同權」，租購價格比不超過15年，也就是不足15年的房租相當於購房價格。中國一些一線城市這個比例達到了30年以上，反映了制度扭曲溢價。

他指出，十四五規劃確立的這一結構性改革任務是艱巨的，需要各部門、各地方共同配合不懈的努力。