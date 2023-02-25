我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150鋰電池同時充電 曼哈頓華埠電車行被查

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

中前財長樓繼偉談房地產改革 最終要取消「預售制」

記者葉文義／即時報導
中國前財長樓繼偉近日表示，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大，估計過渡期至少需要幾年，（房地產）最終要過渡到取消「預售制」。（取材自中新網）
中國前財長樓繼偉近日表示，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大，估計過渡期至少需要幾年，（房地產）最終要過渡到取消「預售制」。（取材自中新網）

去（2022）年中國出現大量房地產企業現金流斷裂，甚至申請破產，爛尾樓也大量增加。對於房地產風險攀高，中國前財長樓繼偉近日表示，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大，估計過渡期至少需要幾年，（房地產）最終要過渡到取消「預售制」。

樓繼偉23日在申萬宏源2023資本市場春季策略會上發表主題演講。他提到，中國房地產風險一直有「三高」，也就是高槓桿、高負債、高周轉運行的特色，這樣運行模式已經走到盡頭。

他指出，由於各種因素作用，2022年大量的房地產企業現金流斷裂，甚至申請破產。爛尾樓也大量增加，又引發了斷貸潮，購房業主、商業銀行、甚至城投公司都捲入其中。

樓繼偉指出，在預期轉弱的現狀下，簡單的刺激購房作用不大。需要各方共同努力針對性的綜合施策，首先要度過最艱難的時刻。去年11月發佈的「金融16條」就是比較有效的做法，屬於過渡性措施，著力於在化解風險過程中不產生新的風險。

他認為，最終要過渡到取消「預售制」，這是房地產「三高」可以運行的重要關鍵之一，他估計過渡期至少需要幾年。

樓繼偉並指，更為重要的也是更為艱巨的是推進結構性改革，中國租房的比例遠遠低於其他國家，中央各部門早就提出提高租房比例，並要求「租購同權」，但進度並不理想，十四五規劃進一步強調了這一要求。

重要的原因是一些制度性問題，戶籍、就學、就醫、甚至買車都同住房所有權掛鉤，居民多購少租也是不得已。

他指出，解決制度性問題需要結構性改革，這需要克服大量的既得利益障礙。有一個數量指標可以表達扭曲的嚴重程度，即租購價格比，成熟市場經濟國家都實現了「租購同權」，租購價格比不超過15年，也就是不足15年的房租相當於購房價格。中國一些一線城市這個比例達到了30年以上，反映了制度扭曲溢價。

他指出，十四五規劃確立的這一結構性改革任務是艱巨的，需要各部門、各地方共同配合不懈的努力。

房地產 三高 破產

上一則

美股本周創今年最大跌幅 通膨不退讓市場仍嫌股價偏高

下一則

財長葉倫：抗通膨戰役「並非一條直線」

延伸閱讀

維州費郡新財年 房地產稅率凍漲 預算草案總額51億

維州費郡新財年 房地產稅率凍漲 預算草案總額51億
美前財長：經濟前景不明

美前財長：經濟前景不明
喬州共和黨6議員提案 限制中國人買房產

喬州共和黨6議員提案 限制中國人買房產
相隔前期僅53天 庫克郡2022首期地稅單上線 4/3截止付款

相隔前期僅53天 庫克郡2022首期地稅單上線 4/3截止付款

熱門新聞

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔