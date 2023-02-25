天花板夠高有廣闊空間 阿里續推進消費、雲計算、全球化3大戰略

阿里巴巴執行長張勇表示，阿里將持續推進消費、雲計算和全球化三大戰略，這三大戰略的天花板夠高，未來依然有廣闊的空間。（取材自新華網）

在23日發布上季財報後的電話會議上，阿里巴巴執行長張勇表示，阿里將持續推進消費、雲計算和全球化三大戰略，這三大戰略的天花板夠高，未來依然有廣闊的空間。

針對消費市場復甦進展，阿里表示，春節假期後，特別是元宵節 後，隨著生活工作恢復正常以後，看到明顯的消費回暖，用戶的主動消費行為明顯增加，特別是服飾、戶外運動等品類恢復良好，商家也表現出強烈的經營願望，預計這種復甦勢頭將會持續。

關於最近的AI 熱潮，阿里指出，雲計算和AI結合正處於技術突破發展的關鍵時期，AI對算力的需求的呈現幾何級數的增長。作為全球的領先的雲計算廠商，阿里認為這個遊戲才剛剛開始。

張勇表示，雲計算是阿里巴巴面向未來的核心戰略之一。跟美國比較，中國IT支出占GDP的比重是1%，美國是5%，而雲計算在IT的支出的比重才15%，美國是21%，僅僅這兩個變數就意味著一個巨大的機會。

張勇表示，更何況今天隨著技術的發展，包括AI、VR等技術，其實都會帶來巨大的算力需求。目前，雲計算和人工智慧 的結合正處於技術突破和發展的關鍵時期，生成式AI正在發生顛覆性突破，阿里巴巴將全力構建好自己的AI預訓練大模型，並為市場上風起雲湧的模型和應用提供好算力的支撐。

關於同行（京東）的價格補貼，阿里管理層認為，價格補貼不是新鮮事物，隔一段時間就會有人主動跳出來做一些價格補貼，希望能夠扭轉局面，贏得先機。但實際上大從歷史上看，既然不是新鮮事物，沒有一家可以通過自身持續的價格補貼，可以改變局面，其實最終改變局面還是要靠技術。