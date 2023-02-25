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中國穩健貨幣政策 有助經濟增長潛能

記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行24日發布第4季中國貨幣政策執行報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退，推動消費有力復甦，增強經濟增長潛能；要密切關注通膨走勢變化，支持能源和糧食等保供穩價，保持物價水平基本穩定。

界面新聞報導，在談到下一階段主要政策思路時，人行表示，穩健的貨幣政策要精準有力。要搞好跨周期調節，既著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持，又兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，穩固對實體經濟的可持續支持力度。

而在三季度貨幣政策報告中， 人行對於下一階段政策的整體表述是「加大穩健貨幣政策實施力度」。

同樣地，人行在談到信貸政策時，重提「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」，也是和中央經濟工作會議的要求一致。同時，四季度報告強調「保持信貸總量有效增長」，並刪去了三季度報告中「引導商業銀行擴大中長期貸款投放」的表述。

此外，人行還將結構性貨幣政策工具的支持領域從普惠金融、科技創新、綠色發展擴展到「推動消費有力復甦」，暗示新的結構性貨幣政策工具可能和促消費有關。

貨幣 貸款 融資

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