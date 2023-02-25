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台幣月線升轉貶 2月重摔4.28角

記者楊筱筠、李秉豪／綜合報導

台北股匯市24日上沖下洗，新台幣匯率開盤先升至30.37元，受外資淨匯出影響，一度貶破30.5大關，最多貶1.01角，央行進場調節收斂貶幅，終場貶值7.5分，收30.48元，交易量18億美元。

新台幣24日同步收周線與月線，周貶值7分或0.23％，月線由升轉貶，2月重摔4.28角，貶值幅度1.4％。

據央行數據統計，2月主要亞洲貨幣對美元匯率普遍走貶，新台幣相對抗貶、月貶1.4%，低於星元貶2.25%，人民幣貶2.69%，日圓貶3.49%，韓元貶5.59%。昨日美元指數升值0.19％，新台幣貶0.25％，亞幣升貶互見，星元貶值0.23％、韓元貶值0.59％、人民幣貶值0.65％，日圓則升值0.01％。

匯市昨日維持外資主導盤勢，下午匯出力度加強，約匯出9億美元，國銀交易室主管表示，經濟數據變化大，外資舉棋不定，才會有近一周進出頻繁狀況。

匯銀主管認為，美國1月經濟數據超乎想像強勁，促使市場預期美聯準會可能擴大升息，有助支撐美元指數走升，將不利亞幣走勢，短期新台幣貶值壓力偏重。

日銀總裁提名人植田和男昨日在國會聽證會表示，貨幣寬鬆依然適用日本現行經濟狀況，匯銀主管認為，植田接任後不太會對台幣造成波動。

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