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中國消費電子業回暖 加速去庫存 手機暫未出現需求全面走揚跡象

記者林宸誼／綜合報導
手機市場較去年年底回暖，小米等品牌降價促銷。（中新社）
手機市場較去年年底回暖，小米等品牌降價促銷。（中新社）

在終端品牌企業降價促銷與經濟復甦等因素推動下，中國消費電子產業出現回暖，去庫存提速。市調機構Omdia分析，2023年電子產業上半年去庫存、下半年需求恢復的狀況下，景氣度會逐季走高。不過，消費景氣復甦幾家歡樂幾家愁，機構評估智慧手機第1季出貨放緩風險很大，市場需求全面回暖的跡象暫未出現。

證券時報報導，某主流手機品牌企業負責人表示，最近手機市場較去年年底回暖，企業促銷、經濟復甦、疫情暫告段落，刺激了購機需求，近期C端消費市場開始升溫。

消費電子品牌企業也見風開啟「薄利多銷」，蘋果小米等啟動降價促銷。蘋果公司iPhone14系列新品在中國除蘋果官網和天貓官方直營店外，其他通路全面啟動降價，最高降幅達每支人民幣800元（約115美元）。小米集團宣布512GB K60售價人民幣2999元（約432美元）起，與原售價相比降價人民幣300元（約43美元）。兩大品牌競相促銷，不惜以價換量，降低庫存。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，受全球經濟大環境、中國疫情、手機市場需求低迷以及新品iPhone 14升級幅度較小等影響，蘋果市場表現出現下滑，所以蘋果只能在第1季透過降價來刺激銷售，這種方式主要透過降價讓利給通路。

天風證券分析師郭明錤認為，目前幾乎所有Android品牌面臨因需求疲弱導致的高庫存風險，小米庫存高達12到16周，三星的全球手機庫存，預計要到6月才有機會降到合理水位。

行業去庫存情況已開始反映在消費電子產業鏈上市公司第1季業績上。環旭電子近日披露，受行業去庫存因素影響，預計第1季單季營收年減10%。

展望未來，環旭電子指出，2023年，在電子產業上半年去庫存、下半年需求恢復的狀況下，景氣度會逐季走高。不過，「從出貨來看，目前手機市場增長仍然存在壓力，尤其是海外市場需求疲軟，使得廠家庫存問題不小。今年第1季智慧手機全球出貨將下行的風險很大。」

手機 蘋果 小米

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